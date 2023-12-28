112: Боярского госпитализировали в Петербурге

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Михаил Боярский в ТРЦ ПАССАЖ. Екатеринбург, боярский михаил
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге Фото:

Советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Он находится в состоянии средней тяжести.

«Артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщил telegram-канал 112. Отмечается, супруга актера привезла его на обследование.

В ноябре Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние.

URA.RU пыталось связаться с сыном Боярского, первым заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи (ЕР) Сергеем Боярским. Ответ на звонок не был получен.

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Советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Он находится в состоянии средней тяжести. «Артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщил telegram-канал 112. Отмечается, супруга актера привезла его на обследование. В ноябре Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние. URA.RU пыталось связаться с сыном Боярского, первым заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи (ЕР) Сергеем Боярским. Ответ на звонок не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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