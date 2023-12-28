Развлечения Знаменитости 112: Боярского госпитализировали в Петербурге 28 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 + Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Он находится в состоянии средней тяжести. «Артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщил telegram-канал 112. Отмечается, супруга актера привезла его на обследование. В ноябре Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние. URA.RU пыталось связаться с сыном Боярского, первым заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи (ЕР) Сергеем Боярским. Ответ на звонок не был получен. Советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Он находится в состоянии средней тяжести. «Артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщил telegram-канал 112. Отмечается, супруга актера привезла его на обследование. В ноябре Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние. URA.RU пыталось связаться с сыном Боярского, первым заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи (ЕР) Сергеем Боярским. Ответ на звонок не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям