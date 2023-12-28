Огромные пробки скопились из-за последствий снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинске 28 декабря скопились автомобильные пробки. Осложненное движение в час пик наблюдается третий день подряд после сильной метели. Как сообщается на сайте «Яндекс Карты», заторы на дорогах вновь достигли 10 баллов.

Движение затрудненно на главных дорожных артериях города. Автомобили скапливаются в заторы по всему городу. Самый сложный трафик — в Центральном. Сервис зафиксировал 10-балльные пробки и четыре ДТП.

Челябинск 26 декабря накрыл снежный буран. Непогода спровоцировала сильнейшие пробки по всему городу. 27 декабря ситуация не изменилась, автомобильные заторы происходили и утром, и вечером. Мэрия областного центра призвала автомобилистов отказаться от машин.