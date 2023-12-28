Глава СК Бастрыкин взял на контроль ДТП в ХМАО, где погиб человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по факту ДТП в Нягани, где погиб водитель легковушки, а также пострадали пассажиры автобуса. Об этом сообщает Следственный комитет в своем официальном telegram-канале.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Авария произошла в Нягани 28 декабря. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом. Мужчина за рулем легковушки погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил выяснить причины ДТП с рейсовым автобусом. Глава надзорного ведомства Нягани Марат Тубеев выезжал на место происшествия.
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