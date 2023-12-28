Глава СК Бастрыкин взял на контроль ДТП в ХМАО, где погиб человек

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Расследование смертельного ДТП на контроле в центральном аппарате СК Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по факту ДТП в Нягани, где погиб водитель легковушки, а также пострадали пассажиры автобуса. Об этом сообщает Следственный комитет в своем официальном telegram-канале.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Авария произошла в Нягани 28 декабря. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом. Мужчина за рулем легковушки погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил выяснить причины ДТП с рейсовым автобусом. Глава надзорного ведомства Нягани Марат Тубеев выезжал на место происшествия.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по факту ДТП в Нягани, где погиб водитель легковушки, а также пострадали пассажиры автобуса. Об этом сообщает Следственный комитет в своем официальном telegram-канале. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Авария произошла в Нягани 28 декабря. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом. Мужчина за рулем легковушки погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил выяснить причины ДТП с рейсовым автобусом. Глава надзорного ведомства Нягани Марат Тубеев выезжал на место происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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