Новый ЖК построят в центре Челябинска на улице Худякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе Челябинска на углу улиц Лесопарковой и Худякова по адресу Худякова, 18 построят жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой. Проект был одобрен 28 декабря экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госэкспертизы.

«Строительство ЖК с многоуровневой автостоянкой с объектами обслуживания жилой застройки в составе жилого комплекса», расположенного в Челябинске по улице Худякова, дом 18. Положительное заключение выдано 28 декабря», — сообщается на сайте.

Ранее власти Челябинска утвердили планировку территории на углу улиц Лесопарковой и Худякова. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы. Застройщиком является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова.