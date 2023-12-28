В центре Челябинска построят новый ЖК с многоуровневой автостоянкой. Скрин

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Строительство РМК-Арены. Челябинск, стройка, рмк-арена
Новый ЖК построят в центре Челябинска на улице Худякова Фото:

В Центральном районе Челябинска на углу улиц Лесопарковой и Худякова по адресу Худякова, 18 построят жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой. Проект был одобрен 28 декабря экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госэкспертизы.

«Строительство ЖК с многоуровневой автостоянкой с объектами обслуживания жилой застройки в составе жилого комплекса», расположенного в Челябинске по улице Худякова, дом 18. Положительное заключение выдано 28 декабря», — сообщается на сайте.

Ранее власти Челябинска утвердили планировку территории на углу улиц Лесопарковой и Худякова. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы. Застройщиком является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова.

Строительством нового ЖК является компания ООО «Солнечное»
Строительством нового ЖК является компания ООО «Солнечное»

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В Центральном районе Челябинска на углу улиц Лесопарковой и Худякова по адресу Худякова, 18 построят жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой. Проект был одобрен 28 декабря экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госэкспертизы. «Строительство ЖК с многоуровневой автостоянкой с объектами обслуживания жилой застройки в составе жилого комплекса», расположенного в Челябинске по улице Худякова, дом 18. Положительное заключение выдано 28 декабря», — сообщается на сайте. Ранее власти Челябинска утвердили планировку территории на углу улиц Лесопарковой и Худякова. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы. Застройщиком является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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