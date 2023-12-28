За строителями ХМАО могут ужесточить контроль в новом году

28 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

С помощью нового механизма за стройками будут следить в режиме реального времени Фото: Сергей Русанов © URA.RU За строителями, которые занимаются в ХМАО возведением объектов с федеральным финансированием, могут ужесточить контроль. В России запускают механизм, который позволит следить за стройками в режиме реального времени. Ситуацию URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «Насколько можно судить из обнародованной ранее информации мониторинг будет организован в системе „Электронный бюджет“. На открытый портал будут погружаться сроки достижения контрольных точек, а регионы будут представлять информацию об их фактическом исполнении (или неисполнении). Корректировка сроков запрещена, за исключением двух случаев: при изменении профильных госпрограмм и при сокращении субсидии региону на софинансирование строительства», — поясняет эксперт. Запуск системы запланирован в начале 2024 года. По словам эксперта, контроль за государственными вложениями ведется и сейчас, но новый механизм позволит координировать процесс эффективнее и в одном месте. «В целом, элементы онлайн мониторинга периодически вводились и вводятся на различных объектах в разных регионах РФ, и Югра тут — не исключение. Формы разные — от онлайн наблюдения и фотоотчетов до использования различных программных комплексов. Значительно облегчит проведение онлайн мониторинга и его стандартизацию использование цифровых моделей (ТИМ), ставшее обязательным для федеральных объектов с 2022 года», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало о знаковых стройках ХМАО, которые должны закончить в 2024 году. Среди них — как крупные общественные пространства, так и важные социальные объекты-долгострои. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За строителями, которые занимаются в ХМАО возведением объектов с федеральным финансированием, могут ужесточить контроль. В России запускают механизм, который позволит следить за стройками в режиме реального времени. Ситуацию URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «Насколько можно судить из обнародованной ранее информации мониторинг будет организован в системе „Электронный бюджет“. На открытый портал будут погружаться сроки достижения контрольных точек, а регионы будут представлять информацию об их фактическом исполнении (или неисполнении). Корректировка сроков запрещена, за исключением двух случаев: при изменении профильных госпрограмм и при сокращении субсидии региону на софинансирование строительства», — поясняет эксперт. Запуск системы запланирован в начале 2024 года. По словам эксперта, контроль за государственными вложениями ведется и сейчас, но новый механизм позволит координировать процесс эффективнее и в одном месте. «В целом, элементы онлайн мониторинга периодически вводились и вводятся на различных объектах в разных регионах РФ, и Югра тут — не исключение. Формы разные — от онлайн наблюдения и фотоотчетов до использования различных программных комплексов. Значительно облегчит проведение онлайн мониторинга и его стандартизацию использование цифровых моделей (ТИМ), ставшее обязательным для федеральных объектов с 2022 года», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало о знаковых стройках ХМАО, которые должны закончить в 2024 году. Среди них — как крупные общественные пространства, так и важные социальные объекты-долгострои.