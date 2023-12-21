Какие знаковые стройки ХМАО закончат в 2024 году. Инфографика

И топ объектов, которые уже удалось завершить до конца декабря

21 декабря 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

В 2024 году в регионе построят целый ряд крупных социальных объектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городах Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. О том, чего ждать югорчанам и какими стройками запомнится уходящий год в материале URA.RU. Общественные локации Одной из крупнейших городских локаций в 2024 году станет бульвар на набережной Оби в Нижневартовске. Частично территорию уже открыли для горожан. Кроме прогулочных пространств, здесь сделали детские площадки, велодорожки с зонами для бега и скульптурный зоопарк. К строительству последнего этапа уже приступили, большую его часть займет озеленение. Озерный парк в Советском районе Фото: telegram-канал правительство Югры, (https://t.me/ugra_official/21491) В следующем году в Ханты-Мансийске тем временем появятся новые туристические маршруты в парке «Самаровский чугас». А в самом городе создадут новые велодорожки протяженностью 2,6 километра. Их впишут в существующую сеть маршрутов. В 2023 году в регионе стало популярно строительство эко-пространств. Среди них оказался и динопарк с топиарными фигурами в Пыть-Яхе. Его главной достопримечательностью стал самый большой в России шестиметровый тираннозавр. Другой крупный экопарк «Ягом» в Нижневартовске в этом году получил новые локации. Среди прочего здесь открыли глэмпинг, площадку для форумов и фудкорт с рестораном среди леса. Общая площадь этой локации больше 30 гектаров. В Советском районе тем временем уже презентовали результаты благоустройства озерного парка «Картопья». За счет инвесторов его собираются расширять, чтобы жители смогли играть в лазертаг. А сейчас здесь есть территории для прогулок, спортивные и детские площадки. Медицина Окружная больница в Нижневартовске находится на финальной стадии строительства Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы в Нижневартовске, которую возводят более десяти лет, — наконец должно завершиться в 2024 году. По словам вице-губернатора Азата Ислаева, сейчас идет подготовка к сдаче блоков А и Б, подрядчик устраняет мелкие нарушения, которые нашли во время проверок. А здания с прачечной и пищеблоком уже передали в эксплуатацию. «Мы уже находимся на финальном этапе. За прошедший год большая работа была проведена не только по фактическому окончанию строительных работ, но и по документальной части. Мы привели в порядок всю проектную документацию и максимально завершили все строительные работы» — приводит слова Ислаева пресс-служба Стройкомплекса Югры. Транспорт Другая стройка, которая началась больше десяти лет назад, завершилась в этом году в Нягани. Речь идет про новый железнодорожный вокзал. Летом на объекте закончили строительные работы и была пройдена итоговая проверка. Как и окружную больницу, вокзал строили по программе «Сотрудничество» между Югрой и Тюменской областью. А первые пассажиры здесь побывали уже осенью. В Нягани завершили жд-вокзал, который строили больше десяти лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Между тем в 2023 году в Сургуте началась масштабная реконструкция здешнего жд-вокзала. Изначально стройку рассчитывали завершить в 2026 году. Но сроки решили пересмотреть — в проект внесли изменения, чтобы создать дополнительный автобусный хаб. К первоначальному плану добавилась стоянка для междугороднего транспорта, зал ожидания и билетные кассы автовокзала. Жилье и ЖКХ В следующем году в регионе планируют построить 1 миллион квадратных метров жилья. В этом же планируемый ввод составил 900 тысяч. Лучше всего со строительством жилья справились Нефтеюганск, Нефтеюганский и Сургутский районы, Пыть-Ях. Именно эти муниципалитеты перевыполнили свои планы. А лидерами по загородному строительству стали Сургут и Сургутский района. «В этих муниципалитетах на малоэтажный сегмент приходится по 40 000 с лишним квадратных метров строящейся жилой недвижимости. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийск», — сообщает пресс-служба Стройкомплекса Югры. На окружной столицу приходится 24,3 тысячи квадратных метров загородного жилья. В 2024 году в ХМАО планируют сдать около миллиона квадратных метров жилья Фото: URA.RU Важным событием для Нефтеюганска в сфере ЖКХ к концу этого года стал запуск фильтровальной станции. Объект начали строить больше года назад, но сроки переносили из-за проблем с поставками оборудования. Станция обошлась более чем в 1,3 миллиарда рублей. Похожий проект удалось реализовать в Пыть-Яхе. Здесь строительство очистных сооружений завершили к концу прошлого года. Но объект вводили постепенно и полноценно он заработал уже в 2023-м. Центры боевых искусств появятся в Сургуте и Нижневартовске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Спорт В списке крупных спортивных объектов, которые должны построить в следующем году, находится дворец боевых искусств в Сургуте. В нем будут среди прочего заниматься айкидо, самбо, рукопашным боем и каратэ. А другой подобный объект построят в Нижневартовске. Как и большинство современных объектов, его строят с применением BIM-технологии — способа информационного моделирования зданий. «Все точно знают, что будет нужно завтра, через месяц или через год. Это и есть главное преимущество технологии. BIM дает целый набор конкретных преимуществ всем участникам процесса. Говоря совсем по-простому, это модель, создающая информационное пространство, в котором всем все всегда понятно без совещаний и планерок. Электронная копия реальности», — пояснил агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Тем временем уже в этом году в Нижневартовске завершается строительство центра лыжного спорта. Кроме трассы и стадиона, для спортсменов подготовили стрельбище на 16 мишеней. Образование В 2024 году крупнейшими школами в регионе станут учреждения в Сургуте и Ханты-Мансийске. В них будут учиться по 1,5 тысяч человек. «Новая школа станет современной образовательной организацией с бассейном, универсальным стадионом, спортивными, игровыми площадками», — пояснил агентству детали новой школы в окружной столице директор депстроя ХМАО Матвей Каров. Крупнейшими образовательными центрами станут учреждения в Сургуте и Ханты-Мансийске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске тем временем уже в этом году заработала школа в «ипотечной долине» в новых районах. Раньше в этой части города работал лишь лицей имени Пушкина. Изначально строительство новой школы хотели завершить в прошлом году, но открытие перенесли из-за пандемии. Сургут вместе с этим получил другой амбициозный проект — «Школа 21», который стал частью сети образовательных IT-центров. Окружные власти создали его вместе со Сбером. Сургутский кампус стал четвертым в стране. Подобные филиалы есть только в Москве, Казани и Новосибирске. А в Ханты-Мансийске появилась собственная арт-резиденция для творческой молодежи. «Здесь могут заниматься прикладным искусством, музыкой и танцами, медиаобразованием, проектным менеджментом и отдельное направления есть для общественников», — следует из информации портала «Карта развития Югры». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городах Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. О том, чего ждать югорчанам и какими стройками запомнится уходящий год в материале URA.RU. Общественные локации Одной из крупнейших городских локаций в 2024 году станет бульвар на набережной Оби в Нижневартовске. Частично территорию уже открыли для горожан. Кроме прогулочных пространств, здесь сделали детские площадки, велодорожки с зонами для бега и скульптурный зоопарк. К строительству последнего этапа уже приступили, большую его часть займет озеленение. В следующем году в Ханты-Мансийске тем временем появятся новые туристические маршруты в парке «Самаровский чугас». А в самом городе создадут новые велодорожки протяженностью 2,6 километра. Их впишут в существующую сеть маршрутов. В 2023 году в регионе стало популярно строительство эко-пространств. Среди них оказался и динопарк с топиарными фигурами в Пыть-Яхе. Его главной достопримечательностью стал самый большой в России шестиметровый тираннозавр. Другой крупный экопарк «Ягом» в Нижневартовске в этом году получил новые локации. Среди прочего здесь открыли глэмпинг, площадку для форумов и фудкорт с рестораном среди леса. Общая площадь этой локации больше 30 гектаров. В Советском районе тем временем уже презентовали результаты благоустройства озерного парка «Картопья». За счет инвесторов его собираются расширять, чтобы жители смогли играть в лазертаг. А сейчас здесь есть территории для прогулок, спортивные и детские площадки. Медицина Строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы в Нижневартовске, которую возводят более десяти лет, — наконец должно завершиться в 2024 году. По словам вице-губернатора Азата Ислаева, сейчас идет подготовка к сдаче блоков А и Б, подрядчик устраняет мелкие нарушения, которые нашли во время проверок. А здания с прачечной и пищеблоком уже передали в эксплуатацию. «Мы уже находимся на финальном этапе. За прошедший год большая работа была проведена не только по фактическому окончанию строительных работ, но и по документальной части. Мы привели в порядок всю проектную документацию и максимально завершили все строительные работы» — приводит слова Ислаева пресс-служба Стройкомплекса Югры. Транспорт Другая стройка, которая началась больше десяти лет назад, завершилась в этом году в Нягани. Речь идет про новый железнодорожный вокзал. Летом на объекте закончили строительные работы и была пройдена итоговая проверка. Как и окружную больницу, вокзал строили по программе «Сотрудничество» между Югрой и Тюменской областью. А первые пассажиры здесь побывали уже осенью. Между тем в 2023 году в Сургуте началась масштабная реконструкция здешнего жд-вокзала. Изначально стройку рассчитывали завершить в 2026 году. Но сроки решили пересмотреть — в проект внесли изменения, чтобы создать дополнительный автобусный хаб. К первоначальному плану добавилась стоянка для междугороднего транспорта, зал ожидания и билетные кассы автовокзала. Жилье и ЖКХ В следующем году в регионе планируют построить 1 миллион квадратных метров жилья. В этом же планируемый ввод составил 900 тысяч. Лучше всего со строительством жилья справились Нефтеюганск, Нефтеюганский и Сургутский районы, Пыть-Ях. Именно эти муниципалитеты перевыполнили свои планы. А лидерами по загородному строительству стали Сургут и Сургутский района. «В этих муниципалитетах на малоэтажный сегмент приходится по 40 000 с лишним квадратных метров строящейся жилой недвижимости. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийск», — сообщает пресс-служба Стройкомплекса Югры. На окружной столицу приходится 24,3 тысячи квадратных метров загородного жилья. Важным событием для Нефтеюганска в сфере ЖКХ к концу этого года стал запуск фильтровальной станции. Объект начали строить больше года назад, но сроки переносили из-за проблем с поставками оборудования. Станция обошлась более чем в 1,3 миллиарда рублей. Похожий проект удалось реализовать в Пыть-Яхе. Здесь строительство очистных сооружений завершили к концу прошлого года. Но объект вводили постепенно и полноценно он заработал уже в 2023-м. Спорт В списке крупных спортивных объектов, которые должны построить в следующем году, находится дворец боевых искусств в Сургуте. В нем будут среди прочего заниматься айкидо, самбо, рукопашным боем и каратэ. А другой подобный объект построят в Нижневартовске. Как и большинство современных объектов, его строят с применением BIM-технологии — способа информационного моделирования зданий. «Все точно знают, что будет нужно завтра, через месяц или через год. Это и есть главное преимущество технологии. BIM дает целый набор конкретных преимуществ всем участникам процесса. Говоря совсем по-простому, это модель, создающая информационное пространство, в котором всем все всегда понятно без совещаний и планерок. Электронная копия реальности», — пояснил агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Тем временем уже в этом году в Нижневартовске завершается строительство центра лыжного спорта. Кроме трассы и стадиона, для спортсменов подготовили стрельбище на 16 мишеней. Образование В 2024 году крупнейшими школами в регионе станут учреждения в Сургуте и Ханты-Мансийске. В них будут учиться по 1,5 тысяч человек. «Новая школа станет современной образовательной организацией с бассейном, универсальным стадионом, спортивными, игровыми площадками», — пояснил агентству детали новой школы в окружной столице директор депстроя ХМАО Матвей Каров. В Нижневартовске тем временем уже в этом году заработала школа в «ипотечной долине» в новых районах. Раньше в этой части города работал лишь лицей имени Пушкина. Изначально строительство новой школы хотели завершить в прошлом году, но открытие перенесли из-за пандемии. Сургут вместе с этим получил другой амбициозный проект — «Школа 21», который стал частью сети образовательных IT-центров. Окружные власти создали его вместе со Сбером. Сургутский кампус стал четвертым в стране. Подобные филиалы есть только в Москве, Казани и Новосибирске. А в Ханты-Мансийске появилась собственная арт-резиденция для творческой молодежи. «Здесь могут заниматься прикладным искусством, музыкой и танцами, медиаобразованием, проектным менеджментом и отдельное направления есть для общественников», — следует из информации портала «Карта развития Югры».