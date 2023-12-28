В Нефтеюганске запретили запускать фейерверки в новогодние праздники

28 декабря 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Жителям Нефтеюганска грозит штраф за запуски фейерверков в новогодние праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Нефтеюганска запретила запускать фейерверки в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января в городе будет действовать противопожарный режим, сообщает администрация города на своей официальной странице «Вконтакте». «С 29.12.2023 по 08.01.2024 в границах города Нефтеюганска устанавливается особый противопожарный режим», — сообщает администрация. Решение было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На время противопожарного режима горожанам запрещается запускать фейерверки, разводить огонь на земельных участках и проводить пожароопасные работы. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей для частных лиц, от 30 до 60 тыс. для должностных, от 60 до 80 тыс. предпринимателям и от 400 до 800 тыс. юридическим лицам. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января на территории города будет действовать особый противопожарный режим.

Мэрия Нефтеюганска запретила запускать фейерверки в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января в городе будет действовать противопожарный режим, сообщает администрация города на своей официальной странице «Вконтакте». «С 29.12.2023 по 08.01.2024 в границах города Нефтеюганска устанавливается особый противопожарный режим», — сообщает администрация. Решение было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На время противопожарного режима горожанам запрещается запускать фейерверки, разводить огонь на земельных участках и проводить пожароопасные работы. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей для частных лиц, от 30 до 60 тыс. для должностных, от 60 до 80 тыс. предпринимателям и от 400 до 800 тыс. юридическим лицам. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января на территории города будет действовать особый противопожарный режим.