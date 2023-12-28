В Нефтеюганске запретили запускать фейерверки в новогодние праздники

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Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
Жителям Нефтеюганска грозит штраф за запуски фейерверков в новогодние праздники Фото:

Мэрия Нефтеюганска запретила запускать фейерверки в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января в городе будет действовать противопожарный режим, сообщает администрация города на своей официальной странице «Вконтакте».

«С 29.12.2023 по 08.01.2024 в границах города Нефтеюганска устанавливается особый противопожарный режим», — сообщает администрация. Решение было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На время противопожарного режима горожанам запрещается запускать фейерверки, разводить огонь на земельных участках и проводить пожароопасные работы. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей для частных лиц, от 30 до 60 тыс. для должностных, от 60 до 80 тыс. предпринимателям и от 400 до 800 тыс. юридическим лицам.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января на территории города будет действовать особый противопожарный режим.

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Мэрия Нефтеюганска запретила запускать фейерверки в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января в городе будет действовать противопожарный режим, сообщает администрация города на своей официальной странице «Вконтакте». «С 29.12.2023 по 08.01.2024 в границах города Нефтеюганска устанавливается особый противопожарный режим», — сообщает администрация. Решение было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На время противопожарного режима горожанам запрещается запускать фейерверки, разводить огонь на земельных участках и проводить пожароопасные работы. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей для частных лиц, от 30 до 60 тыс. для должностных, от 60 до 80 тыс. предпринимателям и от 400 до 800 тыс. юридическим лицам. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января на территории города будет действовать особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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