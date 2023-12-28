В МО Эстонии сделали тревожное предупреждение по Украине на 2024 год

Секретарь минобороны Эстонии Салм: 2024 год будет трудным для Украины
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Предстоящие 12 месяцев для украинцев будут тяжелыми, считает Кусти Салм Фото:
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Украину ждут трудности в 2024 году из-за усталости западных стран. Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

«2024 год будет трудным. Им нужно занять оборонительную позицию», — сказал Салм в интервью Newsweek. По его словам, предстоящие 12 месяцев для украинцев будут тяжелыми, поскольку Киев пытается бороться с усталостью и отвлечением внимания стран Запада.

Ранее издание Neue Zurcher Zeitung написало, что после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию и перейти к обороне. В материале отмечали, что украинские войска истощены, а боеприпасов не хватает, поэтому они больше не смогут использовать ту же стратегию в следующем году.

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Украину ждут трудности в 2024 году из-за усталости западных стран. Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм. «2024 год будет трудным. Им нужно занять оборонительную позицию», — сказал Салм в интервью Newsweek. По его словам, предстоящие 12 месяцев для украинцев будут тяжелыми, поскольку Киев пытается бороться с усталостью и отвлечением внимания стран Запада. Ранее издание Neue Zurcher Zeitung написало, что после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию и перейти к обороне. В материале отмечали, что украинские войска истощены, а боеприпасов не хватает, поэтому они больше не смогут использовать ту же стратегию в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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