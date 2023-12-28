В МО Эстонии сделали тревожное предупреждение по Украине на 2024 год

Секретарь минобороны Эстонии Салм: 2024 год будет трудным для Украины

Предстоящие 12 месяцев для украинцев будут тяжелыми, считает Кусти Салм Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украину ждут трудности в 2024 году из-за усталости западных стран. Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

«2024 год будет трудным. Им нужно занять оборонительную позицию», — сказал Салм в интервью Newsweek. По его словам, предстоящие 12 месяцев для украинцев будут тяжелыми, поскольку Киев пытается бороться с усталостью и отвлечением внимания стран Запада.

Ранее издание Neue Zurcher Zeitung написало, что после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию и перейти к обороне. В материале отмечали, что украинские войска истощены, а боеприпасов не хватает, поэтому они больше не смогут использовать ту же стратегию в следующем году.