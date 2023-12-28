В Челябинске из-за метели школьников перевели на дистант

28 декабря 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Отменены занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске 29 декабря из-за метели занятия у школьников с 1 по 11 классы пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). «Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах города Челябинска в режиме дистанционного обучения. 29 декабря 2023 года на дистанционное обучение переведены школьники с 1 по 11 классы первой и второй смены», — сообщается в telegram-канале ЕДДС. В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. На дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий.

В Челябинске 29 декабря из-за метели занятия у школьников с 1 по 11 классы пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). «Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах города Челябинска в режиме дистанционного обучения. 29 декабря 2023 года на дистанционное обучение переведены школьники с 1 по 11 классы первой и второй смены», — сообщается в telegram-канале ЕДДС. В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. На дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий.