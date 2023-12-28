В Челябинске из-за метели школьников перевели на дистант

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Отменены занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы Фото:

В Челябинске 29 декабря из-за метели занятия у школьников с 1 по 11 классы пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

«Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах города Челябинска в режиме дистанционного обучения. 29 декабря 2023 года на дистанционное обучение переведены школьники с 1 по 11 классы первой и второй смены», — сообщается в telegram-канале ЕДДС.

В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. На дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий.

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В Челябинске 29 декабря из-за метели занятия у школьников с 1 по 11 классы пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). «Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах города Челябинска в режиме дистанционного обучения. 29 декабря 2023 года на дистанционное обучение переведены школьники с 1 по 11 классы первой и второй смены», — сообщается в telegram-канале ЕДДС. В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. На дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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