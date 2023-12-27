27 декабря 2023

В Челябинскую область вернется снежный ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, зима, буран, метель, вьюга, пурга, автотранспорт
Местами в регионе 29 декабря ожидаются метели Фото:

В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«По прогнозам Челябинского ЦГМС, 29 декабря местами в области ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что на дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий.

Снежная буря накрыла регион 26 декабря. В Челябинске массово стали раскупать лопаты, чтобы очищать занесенные снегом дороги, автомобили, тротуары. Жители просят решить проблему до сих пор неочищенных дорог.

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В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «По прогнозам Челябинского ЦГМС, 29 декабря местами в области ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что на дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий. Снежная буря накрыла регион 26 декабря. В Челябинске массово стали раскупать лопаты, чтобы очищать занесенные снегом дороги, автомобили, тротуары. Жители просят решить проблему до сих пор неочищенных дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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