В Челябинскую область вернется снежный ураган

28 декабря 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Местами в регионе 29 декабря ожидаются метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «По прогнозам Челябинского ЦГМС, 29 декабря местами в области ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что на дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий. Снежная буря накрыла регион 26 декабря. В Челябинске массово стали раскупать лопаты, чтобы очищать занесенные снегом дороги, автомобили, тротуары. Жители просят решить проблему до сих пор неочищенных дорог.

В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «По прогнозам Челябинского ЦГМС, 29 декабря местами в области ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что на дорогах могут появляться снежные заносы и гололедица от наката. Челябинцам рекомендуют планировать дальние поездки с учетом погодных условий. Снежная буря накрыла регион 26 декабря. В Челябинске массово стали раскупать лопаты, чтобы очищать занесенные снегом дороги, автомобили, тротуары. Жители просят решить проблему до сих пор неочищенных дорог.