Махонин принял участие в акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит мечты детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом политик сообщил вечером 28 декабря в своем telegram-канале.

«Снял с новогодней елки три желания от наших юных земляков. Матвей Чесноков мечтает съездить на Ветлан, Илья Сопегин хочет попасть на знаменитый балет „Щелкунчик“, а Арсений Захаров — умную колонку в подарок на Новый год. С радостью мечты исполню», — рассказал в посте Махонин.

Ранее Махонин пообещал исполнить мечту Дарины из Северодонецка, которая загадала желание о встрече с актрисой Светланой Ходченковой. Также политик подарит Даше из Губахи батут, Арине из пермской деревни Кондратово — детский планшет.