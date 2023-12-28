Махонин исполнит мечты детей с «Елки желаний». Видео

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, махонин дмитрий
Махонин принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит мечты детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом политик сообщил вечером 28 декабря в своем telegram-канале.

«Снял с новогодней елки три желания от наших юных земляков. Матвей Чесноков мечтает съездить на Ветлан, Илья Сопегин хочет попасть на знаменитый балет „Щелкунчик“, а Арсений Захаров — умную колонку в подарок на Новый год. С радостью мечты исполню», — рассказал в посте Махонин.

Ранее Махонин пообещал исполнить мечту Дарины из Северодонецка, которая загадала желание о встрече с актрисой Светланой Ходченковой. Также политик подарит Даше из Губахи батут, Арине из пермской деревни Кондратово — детский планшет.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит мечты детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом политик сообщил вечером 28 декабря в своем telegram-канале. «Снял с новогодней елки три желания от наших юных земляков. Матвей Чесноков мечтает съездить на Ветлан, Илья Сопегин хочет попасть на знаменитый балет „Щелкунчик“, а Арсений Захаров — умную колонку в подарок на Новый год. С радостью мечты исполню», — рассказал в посте Махонин. Ранее Махонин пообещал исполнить мечту Дарины из Северодонецка, которая загадала желание о встрече с актрисой Светланой Ходченковой. Также политик подарит Даше из Губахи батут, Арине из пермской деревни Кондратово — детский планшет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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