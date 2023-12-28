На трассе М-5 в Челябинской области из-за непогоды образовалась пробка. Видео

28 декабря 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Грузовой автомобиль не может подняться в гору Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 28 декабря на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды грузовой автомобиль не смог подняться в гору. На месте образовалась пробка, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1686 километре (Саткинский район — прим. URA.RU) трассы М-5 „Урал“ Москва-Челябинск затруднено движение. Из-за погодных условий грузовой автомобиль не может подняться в гору, ждем дорожную технику», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. В ночь на 26 декабря на участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада погибли люди. Автомобиль занесло и выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе 28 декабря вечером образовался затор в обе стороны Скрин с «Яндекс.Карты»

В Челябинской области 28 декабря на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды грузовой автомобиль не смог подняться в гору. На месте образовалась пробка, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1686 километре (Саткинский район — прим. URA.RU) трассы М-5 „Урал“ Москва-Челябинск затруднено движение. Из-за погодных условий грузовой автомобиль не может подняться в гору, ждем дорожную технику», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. В ночь на 26 декабря на участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада погибли люди. Автомобиль занесло и выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.