На трассе М-5 в Челябинской области из-за непогоды образовалась пробка. Видео

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Грузовой автомобиль не может подняться в гору Фото:

В Челябинской области 28 декабря на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды грузовой автомобиль не смог подняться в гору. На месте образовалась пробка, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 1686 километре (Саткинский район — прим. URA.RU) трассы М-5 „Урал“ Москва-Челябинск затруднено движение. Из-за погодных условий грузовой автомобиль не может подняться в гору, ждем дорожную технику», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.

В ночь на 26 декабря на участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада погибли люди. Автомобиль занесло и выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе 28 декабря вечером образовался затор в обе стороны
На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе 28 декабря вечером образовался затор в обе стороны

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В Челябинской области 28 декабря на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды грузовой автомобиль не смог подняться в гору. На месте образовалась пробка, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1686 километре (Саткинский район — прим. URA.RU) трассы М-5 „Урал“ Москва-Челябинск затруднено движение. Из-за погодных условий грузовой автомобиль не может подняться в гору, ждем дорожную технику», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. В ночь на 26 декабря на участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада погибли люди. Автомобиль занесло и выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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