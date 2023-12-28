Блогер Лерчек дала «слово пацана» по уплате налогов

Блогер Валерия Чекалина пообещала платить налоги

28 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Чекалина пообещала платить налоги Фото: Максим Григорьев/ТАСС Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала «слово пацана» по уплате налогов. Об этом она заявила в своих соцсетях. «Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!» — написала Лерчек. К публикации она добавила видео со своей семьей. Блогер также опубликовала сторис, на которых видно, что она собирается сделать пластику груди. Следователи 27 декабря сняли запрет на пользование интернетом, наложенный ранее на Чекалину и ее мужа Артема, которые обвинялись в неуплате налогов. В тот же день блогер вернулась в соцсети и выложила видео, в котором она, ее супруг и двое их детей вылазят из большой подарочной коробки.

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала «слово пацана» по уплате налогов. Об этом она заявила в своих соцсетях. «Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!» — написала Лерчек. К публикации она добавила видео со своей семьей. Блогер также опубликовала сторис, на которых видно, что она собирается сделать пластику груди. Следователи 27 декабря сняли запрет на пользование интернетом, наложенный ранее на Чекалину и ее мужа Артема, которые обвинялись в неуплате налогов. В тот же день блогер вернулась в соцсети и выложила видео, в котором она, ее супруг и двое их детей вылазят из большой подарочной коробки.