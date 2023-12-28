28 декабря 2023

Блогер Лерчек дала «слово пацана» по уплате налогов

Блогер Валерия Чекалина пообещала платить налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Чекалина пообещала платить налоги Фото:

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала «слово пацана» по уплате налогов. Об этом она заявила в своих соцсетях.

«Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!» — написала Лерчек. К публикации она добавила видео со своей семьей. Блогер также опубликовала сторис, на которых видно, что она собирается сделать пластику груди.

Следователи 27 декабря сняли запрет на пользование интернетом, наложенный ранее на Чекалину и ее мужа Артема, которые обвинялись в неуплате налогов. В тот же день блогер вернулась в соцсети и выложила видео, в котором она, ее супруг и двое их детей вылазят из большой подарочной коробки.

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Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала «слово пацана» по уплате налогов. Об этом она заявила в своих соцсетях. «Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!» — написала Лерчек. К публикации она добавила видео со своей семьей. Блогер также опубликовала сторис, на которых видно, что она собирается сделать пластику груди. Следователи 27 декабря сняли запрет на пользование интернетом, наложенный ранее на Чекалину и ее мужа Артема, которые обвинялись в неуплате налогов. В тот же день блогер вернулась в соцсети и выложила видео, в котором она, ее супруг и двое их детей вылазят из большой подарочной коробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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