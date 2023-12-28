Водителей просят воздержаться от дальних поездок Фото: Илья Московец © URA.RU

Дорожная ситуация на трассах Челябинской области остается сложной. Снегопад идет в большинстве районов региона и водителям лучше отказаться от дальних поездок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Дорожная ситуация остается сложной. Просим вас воздержаться от дальних поездок», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

На 22:00 28 декабря по данным станций мониторинга окружающей среды снег шел в Сосновском, Кунашакском, Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Увельском, Верхнеуфалейском, Кусинском, Миасском, Ашинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Чебаркульском и Нязепетровском районах. В южных районах Челябинской области — Карталинском, Варненском, Брединском, Кизильском — снегопад почти прекратился.

На региональных дорогах Челябинской области работают 146 единиц техники. В дежурном режиме находится около 130 машин, которые готовы выехать на снегоочистку при необходимости, добавил в миндортрансе.

28 декабря вечером на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды образовалась пробка в обе стороны. Грузовой автомобиль не смог подняться в гору. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.