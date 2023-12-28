Челябинские дорожники назвали сложной ситуацию на трассах региона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, фура, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
Водителей просят воздержаться от дальних поездок Фото:

Дорожная ситуация на трассах Челябинской области остается сложной. Снегопад идет в большинстве районов региона и водителям лучше отказаться от дальних поездок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Дорожная ситуация остается сложной. Просим вас воздержаться от дальних поездок», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

На 22:00 28 декабря по данным станций мониторинга окружающей среды снег шел в Сосновском, Кунашакском, Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Увельском, Верхнеуфалейском, Кусинском, Миасском, Ашинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Чебаркульском и Нязепетровском районах. В южных районах Челябинской области — Карталинском, Варненском, Брединском, Кизильском — снегопад почти прекратился.

На региональных дорогах Челябинской области работают 146 единиц техники. В дежурном режиме находится около 130 машин, которые готовы выехать на снегоочистку при необходимости, добавил в миндортрансе.

28 декабря вечером на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды образовалась пробка в обе стороны. Грузовой автомобиль не смог подняться в гору. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожная ситуация на трассах Челябинской области остается сложной. Снегопад идет в большинстве районов региона и водителям лучше отказаться от дальних поездок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Дорожная ситуация остается сложной. Просим вас воздержаться от дальних поездок», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. На 22:00 28 декабря по данным станций мониторинга окружающей среды снег шел в Сосновском, Кунашакском, Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Увельском, Верхнеуфалейском, Кусинском, Миасском, Ашинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Чебаркульском и Нязепетровском районах. В южных районах Челябинской области — Карталинском, Варненском, Брединском, Кизильском — снегопад почти прекратился. На региональных дорогах Челябинской области работают 146 единиц техники. В дежурном режиме находится около 130 машин, которые готовы выехать на снегоочистку при необходимости, добавил в миндортрансе. 28 декабря вечером на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за непогоды образовалась пробка в обе стороны. Грузовой автомобиль не смог подняться в гору. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...