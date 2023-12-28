Курганский производитель холодца объяснил, почему рабочим холодно в цехе

Курганский производитель холодца ООО «Степанов» объяснил, что в цехе, где сотрудники фасуют продукцию должна поддерживаться прохладная температура. Это обусловлено требованиями к пищевой безопасности холодца. Об этом говорится в ответе гендиректора компании на редакционный запрос URA.RU.
«На участке фасовки холодца должна поддерживаться температура 10-18 градусов. Это требование к пищевой безопасности продукции. Независимая оценка условий труда не посчитала фактор температуры вредным или опасным для здоровья сотрудников», — указано в ответе.
В ответе подчеркивается, что работникам на участке фасовки холодца выдается утепленная одежда и предоставляются перерывы по 10 минут на обогрев каждые два часа. По данным гендиректора организации, в ООО «Степанов» нет сотрудников, которые работают неофициально.
Ранее одна из жительниц Кургана пожаловалась в соцсети на тяжелые условия труда у производителя холодца. Женщина отметила в комментарии, что в цехе фасовки продукции холодно и сотрудники якобы из-за этого часто болеют.
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