28 декабря 2023

Курганский производитель холодца объяснил, почему рабочим холодно в цехе

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация и дегустация колбасных изделий от производителей ЦК Урал, нарезка, закуска, холодец, еда
В цехе фасовки холодца по технологии должна быть прохладная температура Фото:

Курганский производитель холодца ООО «Степанов» объяснил, что в цехе, где сотрудники фасуют продукцию должна поддерживаться прохладная температура. Это обусловлено требованиями к пищевой безопасности холодца. Об этом говорится в ответе гендиректора компании на редакционный запрос URA.RU.

«На участке фасовки холодца должна поддерживаться температура 10-18 градусов. Это требование к пищевой безопасности продукции. Независимая оценка условий труда не посчитала фактор температуры вредным или опасным для здоровья сотрудников», — указано в ответе.

В ответе подчеркивается, что работникам на участке фасовки холодца выдается утепленная одежда и предоставляются перерывы по 10 минут на обогрев каждые два часа. По данным гендиректора организации, в ООО «Степанов» нет сотрудников, которые работают неофициально.

Ранее одна из жительниц Кургана пожаловалась в соцсети на тяжелые условия труда у производителя холодца. Женщина отметила в комментарии, что в цехе фасовки продукции холодно и сотрудники якобы из-за этого часто болеют.

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Курганский производитель холодца ООО «Степанов» объяснил, что в цехе, где сотрудники фасуют продукцию должна поддерживаться прохладная температура. Это обусловлено требованиями к пищевой безопасности холодца. Об этом говорится в ответе гендиректора компании на редакционный запрос URA.RU. «На участке фасовки холодца должна поддерживаться температура 10-18 градусов. Это требование к пищевой безопасности продукции. Независимая оценка условий труда не посчитала фактор температуры вредным или опасным для здоровья сотрудников», — указано в ответе. В ответе подчеркивается, что работникам на участке фасовки холодца выдается утепленная одежда и предоставляются перерывы по 10 минут на обогрев каждые два часа. По данным гендиректора организации, в ООО «Степанов» нет сотрудников, которые работают неофициально. Ранее одна из жительниц Кургана пожаловалась в соцсети на тяжелые условия труда у производителя холодца. Женщина отметила в комментарии, что в цехе фасовки продукции холодно и сотрудники якобы из-за этого часто болеют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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