Курганский производитель холодца объяснил, почему рабочим холодно в цехе

29 декабря 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

В цехе фасовки холодца по технологии должна быть прохладная температура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский производитель холодца ООО «Степанов» объяснил, что в цехе, где сотрудники фасуют продукцию должна поддерживаться прохладная температура. Это обусловлено требованиями к пищевой безопасности холодца. Об этом говорится в ответе гендиректора компании на редакционный запрос URA.RU. «На участке фасовки холодца должна поддерживаться температура 10-18 градусов. Это требование к пищевой безопасности продукции. Независимая оценка условий труда не посчитала фактор температуры вредным или опасным для здоровья сотрудников», — указано в ответе. В ответе подчеркивается, что работникам на участке фасовки холодца выдается утепленная одежда и предоставляются перерывы по 10 минут на обогрев каждые два часа. По данным гендиректора организации, в ООО «Степанов» нет сотрудников, которые работают неофициально. Ранее одна из жительниц Кургана пожаловалась в соцсети на тяжелые условия труда у производителя холодца. Женщина отметила в комментарии, что в цехе фасовки продукции холодно и сотрудники якобы из-за этого часто болеют.

Курганский производитель холодца ООО «Степанов» объяснил, что в цехе, где сотрудники фасуют продукцию должна поддерживаться прохладная температура. Это обусловлено требованиями к пищевой безопасности холодца. Об этом говорится в ответе гендиректора компании на редакционный запрос URA.RU. «На участке фасовки холодца должна поддерживаться температура 10-18 градусов. Это требование к пищевой безопасности продукции. Независимая оценка условий труда не посчитала фактор температуры вредным или опасным для здоровья сотрудников», — указано в ответе. В ответе подчеркивается, что работникам на участке фасовки холодца выдается утепленная одежда и предоставляются перерывы по 10 минут на обогрев каждые два часа. По данным гендиректора организации, в ООО «Степанов» нет сотрудников, которые работают неофициально. Ранее одна из жительниц Кургана пожаловалась в соцсети на тяжелые условия труда у производителя холодца. Женщина отметила в комментарии, что в цехе фасовки продукции холодно и сотрудники якобы из-за этого часто болеют.