Конфликт произошел на остановке возле ЮУрГУ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске вечером 28 декабря на остановке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) два водителя маршрутных такси №3 подрались на дороге. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления МВД России.

«На место выезжали сотрудники полиции. Конфликт между двумя водителями маршрутных такси был урегулирован на месте, претензий друг к другу у них нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как сообщают очевидцы, водители маршруток №3 что-то не поделили. Один из водителей разбил стекло машины обидчика, после чего между мужчинами завязалась драка. Водители также перегороди дорогу, люди не могли уехать домой.

25 декабря в Челябинске мужчина обстрелял маршрутку №35 в момент, когда в ней находились пассажиры. Неизвестный попал по стеклу, за которым сидели дети. Никто не пострадал.