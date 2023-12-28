28 декабря 2023

В Челябинске на дороге подрались водители двух маршруток. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел на остановке возле ЮУрГУ Фото:

В Челябинске вечером 28 декабря на остановке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) два водителя маршрутных такси №3 подрались на дороге. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления МВД России.

«На место выезжали сотрудники полиции. Конфликт между двумя водителями маршрутных такси был урегулирован на месте, претензий друг к другу у них нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как сообщают очевидцы, водители маршруток №3 что-то не поделили. Один из водителей разбил стекло машины обидчика, после чего между мужчинами завязалась драка. Водители также перегороди дорогу, люди не могли уехать домой.

25 декабря в Челябинске мужчина обстрелял маршрутку №35 в момент, когда в ней находились пассажиры. Неизвестный попал по стеклу, за которым сидели дети. Никто не пострадал.

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В Челябинске вечером 28 декабря на остановке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) два водителя маршрутных такси №3 подрались на дороге. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления МВД России. «На место выезжали сотрудники полиции. Конфликт между двумя водителями маршрутных такси был урегулирован на месте, претензий друг к другу у них нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщают очевидцы, водители маршруток №3 что-то не поделили. Один из водителей разбил стекло машины обидчика, после чего между мужчинами завязалась драка. Водители также перегороди дорогу, люди не могли уехать домой. 25 декабря в Челябинске мужчина обстрелял маршрутку №35 в момент, когда в ней находились пассажиры. Неизвестный попал по стеклу, за которым сидели дети. Никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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