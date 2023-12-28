Грузия пообещала, что войдет в ЕС к 2030 году

29 декабря 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Главным критерием в вопросе о членстве в ЕС будет экономика Фото: Алексей Гайнов © URA.RU К 2030 году Грузия будет готова стать членом Евросоюза. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. «Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия <…> будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — сказал Кобахидзе в эфире грузинского телеканала «Имеди». Также он, сравнивая возможности Грузии и Молдавии, отметил, что его страна за пару лет в несколько раз нарастила экономические показатели, являющиеся одним из решающих факторов для вступления в ЕС. «Только в этом и прошлом годах мы на 8 $ млрд увеличили разницу с молдавской экономикой. Это означает, что мы на 8 $ млрд вышли вперед по сравнению с Молдавией на пути евроинтеграции», — сказал Кобихадзе. Он добавил, что когда встанет вопрос о членстве, основным критерием будет экономика. В декабре Грузии предоставили статус кандидата в ЕС, передает телеканал 360. Позже Евросовет принял решение начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС поставит под угрозу свое существование, если примет Украину.

К 2030 году Грузия будет готова стать членом Евросоюза. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. «Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия <…> будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — сказал Кобахидзе в эфире грузинского телеканала «Имеди». Также он, сравнивая возможности Грузии и Молдавии, отметил, что его страна за пару лет в несколько раз нарастила экономические показатели, являющиеся одним из решающих факторов для вступления в ЕС. «Только в этом и прошлом годах мы на 8 $ млрд увеличили разницу с молдавской экономикой. Это означает, что мы на 8 $ млрд вышли вперед по сравнению с Молдавией на пути евроинтеграции», — сказал Кобихадзе. Он добавил, что когда встанет вопрос о членстве, основным критерием будет экономика. В декабре Грузии предоставили статус кандидата в ЕС, передает телеканал 360. Позже Евросовет принял решение начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС поставит под угрозу свое существование, если примет Украину.