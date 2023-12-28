Германия отказалась рассказать РФ детали расследования «Северных потоков»

29 декабря 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Невозможно поверить, что в Евросоюзе за год не раскрыли настоящие причины произошедшего Фото: Danish Defence Власти Германии не посвящают Москву в детали расследования взрывов «Северных потоков», несмотря на настойчивые запросы российской стороны. Об этом рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. «Несмотря на запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», — сказал дипломат в интервью РИА Новости. В России с таким подходом мириться не намерены и будут настаивать на проведение открытого расследования. Тем более, невозможно поверить, что имея современные средства разведки и экспертизы, в Евросоюзе за год не раскрыли настоящие причины произошедшего. Дания отклонила просьбу Генеральной прокуратуры России о предоставлении правовой помощи в расследовании терактов, совершенных против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассматриваются как целенаправленная диверсия.

Власти Германии не посвящают Москву в детали расследования взрывов «Северных потоков», несмотря на настойчивые запросы российской стороны. Об этом рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. «Несмотря на запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», — сказал дипломат в интервью РИА Новости. В России с таким подходом мириться не намерены и будут настаивать на проведение открытого расследования. Тем более, невозможно поверить, что имея современные средства разведки и экспертизы, в Евросоюзе за год не раскрыли настоящие причины произошедшего. Дания отклонила просьбу Генеральной прокуратуры России о предоставлении правовой помощи в расследовании терактов, совершенных против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассматриваются как целенаправленная диверсия.