Китай впервые станет главным экспортером авто в мире благодаря РФ

29 декабря 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

КНР становится лидером среди стран экспортеров автомобилей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей благодаря увеличению поставок машин в Россию. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. «С января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Одним из главных факторов укрепления позиций Китая стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании», — передает издание Nikkei со ссылкой на данные автопроизводителей. По экспертной оценке, за первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году. Также КНР увеличивает экспорт автомобилей в Мексику, чтобы затем усилить присутствие на авторынке США. Так в Мексику за год поставки китайских автомобилей выросли на 71% до 330 тысяч машин. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал ранее о том, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году достигнет 60%. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский.

Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей благодаря увеличению поставок машин в Россию. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. «С января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Одним из главных факторов укрепления позиций Китая стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании», — передает издание Nikkei со ссылкой на данные автопроизводителей. По экспертной оценке, за первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году. Также КНР увеличивает экспорт автомобилей в Мексику, чтобы затем усилить присутствие на авторынке США. Так в Мексику за год поставки китайских автомобилей выросли на 71% до 330 тысяч машин. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал ранее о том, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году достигнет 60%. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский.