28 декабря 2023

Китай впервые станет главным экспортером авто в мире благодаря РФ

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
КНР становится лидером среди стран экспортеров автомобилей Фото:

Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей благодаря увеличению поставок машин в Россию. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.

«С января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Одним из главных факторов укрепления позиций Китая стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании», — передает издание Nikkei со ссылкой на данные автопроизводителей.

По экспертной оценке, за первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году. Также КНР увеличивает экспорт автомобилей в Мексику, чтобы затем усилить присутствие на авторынке США. Так в Мексику за год поставки китайских автомобилей выросли на 71% до 330 тысяч машин.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал ранее о том, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году достигнет 60%. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский.

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Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей благодаря увеличению поставок машин в Россию. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. «С января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Одним из главных факторов укрепления позиций Китая стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании», — передает издание Nikkei со ссылкой на данные автопроизводителей. По экспертной оценке, за первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году. Также КНР увеличивает экспорт автомобилей в Мексику, чтобы затем усилить присутствие на авторынке США. Так в Мексику за год поставки китайских автомобилей выросли на 71% до 330 тысяч машин. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал ранее о том, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году достигнет 60%. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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