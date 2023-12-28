Челябинская Госавтоинспекция ограничила движение еще по двум трассам

29 декабря 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды в Челябинской области закрыли проезд еще по двум автодорогам Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области из-за метели ограничено движение для транспорта еще по двум автодорогам: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта еще на двух автодорогах: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан». [Ограничение введено] ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Проезд ограничен из-за неблагоприятных погодных условий, сильного порывистого ветра и снега.

В Челябинской области из-за метели ограничено движение для транспорта еще по двум автодорогам: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта еще на двух автодорогах: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан». [Ограничение введено] ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Проезд ограничен из-за неблагоприятных погодных условий, сильного порывистого ветра и снега.