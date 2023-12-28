28 декабря 2023

Челябинская Госавтоинспекция ограничила движение еще по двум трассам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
Из-за непогоды в Челябинской области закрыли проезд еще по двум автодорогам Фото:

В Челябинской области из-за метели ограничено движение для транспорта еще по двум автодорогам: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта еще на двух автодорогах: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан». [Ограничение введено] ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Проезд ограничен из-за неблагоприятных погодных условий, сильного порывистого ветра и снега.

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В Челябинской области из-за метели ограничено движение для транспорта еще по двум автодорогам: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта еще на двух автодорогах: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан». [Ограничение введено] ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Проезд ограничен из-за неблагоприятных погодных условий, сильного порывистого ветра и снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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