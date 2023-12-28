На трассе в Челябинской области ограничили движение для транспорта из-за метели

29 декабря 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Ограничение введено для большегрузов и пассажирского транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря из-за непогоды введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта по автодороге М5 „Урал“ Москва-Челябинск. Ограничение введено ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. Дорожная ситуация на трассах региона остается сложной, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря из-за непогоды введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта по автодороге М5 „Урал“ Москва-Челябинск. Ограничение введено ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. Дорожная ситуация на трассах региона остается сложной, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.