28 декабря 2023

На трассе в Челябинской области ограничили движение для транспорта из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение введено для большегрузов и пассажирского транспорта Фото:

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря из-за непогоды введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта по автодороге М5 „Урал“ Москва-Челябинск. Ограничение введено ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. Дорожная ситуация на трассах региона остается сложной, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

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В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря из-за непогоды введено ограничение для движения грузовиков и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом, вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта по автодороге М5 „Урал“ Москва-Челябинск. Ограничение введено ориентировочно до 12:00 29 декабря», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В Челябинской области 29 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. Дорожная ситуация на трассах региона остается сложной, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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