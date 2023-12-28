Производитель ракет «Курганприбор» поднимет сотрудникам зарплаты на 15%

29 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Зарплаты на «Курганприборе» поднимут с 1 января 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На оборонном заводе «Курганприбор» по производству ракет и гражданской продукции с 1 января 2024 года всем сотрудникам поднимут зарплаты на 15%. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «Вслед за повышением зарплат на „Курганстальмосте“ завод „Курганприбор“ решил не отставать и тоже поднять зарплаты. После согласований на различных уровнях, в том числе в Москве, с 1 января 2024 года на заводе для всех сотрудников повышается заплата на 15%», — рассказал Колосовников. Ранее URA.RU писало, что всем сотрудникам завода «Курганстальмост» с весны 2024 года поднимут зарплаты на 10%. Также сообщалось, что на оборонном предприятии «Курганмашзавод» перед Новым годом на допвыплаты всем работникам выделили более 100 млн рублей.

На оборонном заводе «Курганприбор» по производству ракет и гражданской продукции с 1 января 2024 года всем сотрудникам поднимут зарплаты на 15%. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «Вслед за повышением зарплат на „Курганстальмосте“ завод „Курганприбор“ решил не отставать и тоже поднять зарплаты. После согласований на различных уровнях, в том числе в Москве, с 1 января 2024 года на заводе для всех сотрудников повышается заплата на 15%», — рассказал Колосовников. Ранее URA.RU писало, что всем сотрудникам завода «Курганстальмост» с весны 2024 года поднимут зарплаты на 10%. Также сообщалось, что на оборонном предприятии «Курганмашзавод» перед Новым годом на допвыплаты всем работникам выделили более 100 млн рублей.