28 декабря 2023

Производитель ракет «Курганприбор» поднимет сотрудникам зарплаты на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
Зарплаты на «Курганприборе» поднимут с 1 января 2024 года Фото:

На оборонном заводе «Курганприбор» по производству ракет и гражданской продукции с 1 января 2024 года всем сотрудникам поднимут зарплаты на 15%. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников.

«Вслед за повышением зарплат на „Курганстальмосте“ завод „Курганприбор“ решил не отставать и тоже поднять зарплаты. После согласований на различных уровнях, в том числе в Москве, с 1 января 2024 года на заводе для всех сотрудников повышается заплата на 15%», — рассказал Колосовников.

Ранее URA.RU писало, что всем сотрудникам завода «Курганстальмост» с весны 2024 года поднимут зарплаты на 10%. Также сообщалось, что на оборонном предприятии «Курганмашзавод» перед Новым годом на допвыплаты всем работникам выделили более 100 млн рублей.

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На оборонном заводе «Курганприбор» по производству ракет и гражданской продукции с 1 января 2024 года всем сотрудникам поднимут зарплаты на 15%. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «Вслед за повышением зарплат на „Курганстальмосте“ завод „Курганприбор“ решил не отставать и тоже поднять зарплаты. После согласований на различных уровнях, в том числе в Москве, с 1 января 2024 года на заводе для всех сотрудников повышается заплата на 15%», — рассказал Колосовников. Ранее URA.RU писало, что всем сотрудникам завода «Курганстальмост» с весны 2024 года поднимут зарплаты на 10%. Также сообщалось, что на оборонном предприятии «Курганмашзавод» перед Новым годом на допвыплаты всем работникам выделили более 100 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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