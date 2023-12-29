Пост спецпредставителя Артюхова в зоне СВО получил генерал, спасавший УрФО от катастроф

Генерал-майор Агафонов будет представлять ЯНАО в Донбассе

29 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Спецпредставителем Ямала в ДНР назначен генерал-майор Александр Агафонов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил главам окружных муниципалитетов генерала Александра Агафонова, который будет обеспечивать связь с ямальскими подразделениями, находящимися в Донбассе. Генерал занимал различные командные должности в вооруженных силах России и МЧС, участвовал в ликвидациях ЧС в регионах УрФО, в том числе он спасал Ямал от последствий вспышки сибирской язвы в 2016 году. Подробности биографии читайте в материале URA.RU. Детство и годы службы Александр Агафонов родился в Перми 22 апреля 1966 года. Поступил в Свердловское суворовское военное училище, которое окончил в 1983 году. После учился в Ленинграде, где в 1987 году получил погоны лейтенанта, окончив общевойсковое командное училище. Десять лет прослужил в войсках, а в 1998 году поступил в Академию имени Фрунзе в Москве. В 2002 году уволился в запас и поступил на службу в МЧС. В 2012 году в ХМАО выполнял обязанности заместителя руководителя регионального управления МЧС. Последняя занимаемая должность — руководитель ГУ МЧС по Приморскому краю. Ликвидация аварий в регионах УрФО В 2004 году Агафонов руководил тушением лесных пожаров в Бреднинском районе Челябинской области, в Кособродском и Белозерском районах Курганской области. В 2006 году вновь помогал челябинцам справиться с тушением лесного пожара в Красноармейском районе, а в 2008 году в Троицком районе. В 2010 году руководил оперативной группой Уральского регионального центра МЧС России по тушению крупных лесных пожаров на территории Свердловской области. В 2016 году генерал работал на Ямале, помогая справиться с последствиями эпидемии сибирской язвы. Награды Генерал награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги». Также имеет две медали «За отвагу», медаль «За разминирование», медаль «За отвагу на пожаре», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил главам окружных муниципалитетов генерала Александра Агафонова, который будет обеспечивать связь с ямальскими подразделениями, находящимися в Донбассе. Генерал занимал различные командные должности в вооруженных силах России и МЧС, участвовал в ликвидациях ЧС в регионах УрФО, в том числе он спасал Ямал от последствий вспышки сибирской язвы в 2016 году. Подробности биографии читайте в материале URA.RU. Александр Агафонов родился в Перми 22 апреля 1966 года. Поступил в Свердловское суворовское военное училище, которое окончил в 1983 году. После учился в Ленинграде, где в 1987 году получил погоны лейтенанта, окончив общевойсковое командное училище. Десять лет прослужил в войсках, а в 1998 году поступил в Академию имени Фрунзе в Москве. В 2002 году уволился в запас и поступил на службу в МЧС. В 2012 году в ХМАО выполнял обязанности заместителя руководителя регионального управления МЧС. Последняя занимаемая должность — руководитель ГУ МЧС по Приморскому краю. В 2004 году Агафонов руководил тушением лесных пожаров в Бреднинском районе Челябинской области, в Кособродском и Белозерском районах Курганской области. В 2006 году вновь помогал челябинцам справиться с тушением лесного пожара в Красноармейском районе, а в 2008 году в Троицком районе. В 2010 году руководил оперативной группой Уральского регионального центра МЧС России по тушению крупных лесных пожаров на территории Свердловской области. В 2016 году генерал работал на Ямале, помогая справиться с последствиями эпидемии сибирской язвы. Генерал награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги». Также имеет две медали «За отвагу», медаль «За разминирование», медаль «За отвагу на пожаре», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.