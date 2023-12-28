Прокуратура ХМАО лишила водительских прав 17 человек, страдающих алкоголизмом и наркоманией

В Лангепасе в ходе проверки выявлено 17 водителей с психическими отклонениями

29 декабря 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

У югорчан с алкогольной и наркотической зависимостями отобрали водительские удостоверения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лангепасе в ходе прокурорской проверки выявили 17 водителей, страдающих от алкоголизма и наркомании, из-за чего впоследствии они были лишены водительских удостоверений через суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура г. Лангепаса провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявлены 17 лиц, имеющих водительские удостоверения, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью. В связи с этим прокуратура направила в суд административные исковые заявления о прекращении у данных граждан права на управление транспортными средствами», — пояснили в надзорном ведомстве. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Водителей лишили прав на управление автомобилем, так как психические отклонения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО пьяный водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине двух пострадавших дочек 8 и 14 лет. Авария произошла на автодороге, ведущей из Урая в Половинку.

В Лангепасе в ходе прокурорской проверки выявили 17 водителей, страдающих от алкоголизма и наркомании, из-за чего впоследствии они были лишены водительских удостоверений через суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура г. Лангепаса провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявлены 17 лиц, имеющих водительские удостоверения, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью. В связи с этим прокуратура направила в суд административные исковые заявления о прекращении у данных граждан права на управление транспортными средствами», — пояснили в надзорном ведомстве. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Водителей лишили прав на управление автомобилем, так как психические отклонения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО пьяный водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине двух пострадавших дочек 8 и 14 лет. Авария произошла на автодороге, ведущей из Урая в Половинку.