В Челябинской области из-за метели отменили больше 40 междугородних автобусов

Рейсы автобусов отменены из-за непогоды
В Челябинской области из-за снежной метели 29 декабря отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской автостанции «Южные ворота».
«Отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Пока до 12 дня, потом, возможно, продлят. Сейчас не уехать в сторону Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Уфы и в другие города», — сообщил URA.RU диспетчер.
Ранее в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России предупредили об ограничении движения для грузовиков и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря. Такие меры введены из-за непогоды.
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