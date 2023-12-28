В Челябинской области из-за метели отменили больше 40 междугородних автобусов

29 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Рейсы автобусов отменены из-за непогоды Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинской области из-за снежной метели 29 декабря отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской автостанции «Южные ворота». «Отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Пока до 12 дня, потом, возможно, продлят. Сейчас не уехать в сторону Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Уфы и в другие города», — сообщил URA.RU диспетчер. Ранее в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России предупредили об ограничении движения для грузовиков и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря. Такие меры введены из-за непогоды.

В Челябинской области из-за снежной метели 29 декабря отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской автостанции «Южные ворота». «Отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Пока до 12 дня, потом, возможно, продлят. Сейчас не уехать в сторону Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Уфы и в другие города», — сообщил URA.RU диспетчер. Ранее в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России предупредили об ограничении движения для грузовиков и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря. Такие меры введены из-за непогоды.