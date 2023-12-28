28 декабря 2023

В Челябинской области из-за метели отменили больше 40 междугородних автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, остановка, зима, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Рейсы автобусов отменены из-за непогоды Фото:

В Челябинской области из-за снежной метели 29 декабря отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской автостанции «Южные ворота».

«Отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Пока до 12 дня, потом, возможно, продлят. Сейчас не уехать в сторону Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Уфы и в другие города», — сообщил URA.RU диспетчер.

Ранее в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России предупредили об ограничении движения для грузовиков и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря. Такие меры введены из-за непогоды.

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В Челябинской области из-за снежной метели 29 декабря отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской автостанции «Южные ворота». «Отменили больше 40 междугородних автобусных рейсов. Пока до 12 дня, потом, возможно, продлят. Сейчас не уехать в сторону Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Уфы и в другие города», — сообщил URA.RU диспетчер. Ранее в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России предупредили об ограничении движения для грузовиков и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» до 12:00 29 декабря. Такие меры введены из-за непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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