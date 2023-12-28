Губернатор Шумков раздал деньги шести округам

29 декабря 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поощряет округа-отличники в работе Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство Курганской области выделило шести муниципальным округам гранты на общую сумму 500 тысяч рублей. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков, документ размещен на портале правовой информации. «Выделить гранты муниципальным округам Курганской области в целях содействия достижению или поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года. Департаменту финансов предоставить межбюджетные трансферты из бюджета Курганской области», — указано в постановлении правительства региона. Целинному округу выделено более 152 тыс. рублей, Далматовскому — 96 тыс. рублей, Мокроусовскому — 79 тыс. рублей, Каргапольскому — 62 тыс. рублей, Лебяжьевскому — 55 тыс. рублей, Шатровскому — 53 тыс. рублей. Общая сумма грантов — полмиллиона рублей. Губернатор Шумков поощряет грантами муниципалитеты за хорошие показатели в работе уже несколько лет. В 2021 году был определен перечень показателей и для оценки эффективности работы глав округов Курганской области. Скрин: портал Официальное опубликование правовый актов

Правительство Курганской области выделило шести муниципальным округам гранты на общую сумму 500 тысяч рублей. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков, документ размещен на портале правовой информации. «Выделить гранты муниципальным округам Курганской области в целях содействия достижению или поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года. Департаменту финансов предоставить межбюджетные трансферты из бюджета Курганской области», — указано в постановлении правительства региона. Целинному округу выделено более 152 тыс. рублей, Далматовскому — 96 тыс. рублей, Мокроусовскому — 79 тыс. рублей, Каргапольскому — 62 тыс. рублей, Лебяжьевскому — 55 тыс. рублей, Шатровскому — 53 тыс. рублей. Общая сумма грантов — полмиллиона рублей. Губернатор Шумков поощряет грантами муниципалитеты за хорошие показатели в работе уже несколько лет. В 2021 году был определен перечень показателей и для оценки эффективности работы глав округов Курганской области.