В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы: что известно

В Киеве прогремели взрывы

Во Львове сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Украины утром 29 декабря прогремели взрывы. В частности, в результате взрывов в Киеве и Львове загорелся и пострадал ряд объектов. URA.RU рассказывает главное о последствиях взрывов.

Взрывы в Киеве

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе города загорелись склады. На месте возгорания работают экстренные службы;

В Святошинском районе Киева упали обломки. Их последствия сейчас уточняются администрацией Киева, говорится в ее посте в telegram-канале;

Станции киевского метро работают как укрытие, отметил Кличко в telegram-канале;

В районе военного завода «Артем» в Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев;

В городе активно работают системы ПВО, сообщил Кличко.

Взрывы в других частях Украины

Львов

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об ударе по «объекту критической инфраструктуры» города. Детали происшествия в своем посте в telegram-канале он приводить не стал, отметив лишь, что жертв в результате происшествия нет. В городе работает ПВО.

Харьков

Утром 29 декабря мэр города Игорь Терехов сообщал о шести взрывах. По его словам, они начались в районе пяти утра по местному времени На данный момент их всего было 22, приводят статистику городские власти. По их данным, в результате ударов по разным районов города есть пострадавшие. Как сообщил глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, повреждено производственное предприятие.

Запорожье

По данным издания «РБК-Украина», взрывы утром были слышны в Запорожье. Информации о повреждениях и пострадавших на данный момент нет.

Днепр

В результате взрывов в нескольких районах города вспыхнули пожары, сообщает «РБК-Украина». Более детальную информацию о разрушениях и пострадавших украинские СМИ не приводят.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о взрывах в Киеве. На момент публикации новости ответ не поступил.