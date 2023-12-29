В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы: что известно

На всей территории Украины утром 29 декабря прогремели взрывы. В частности, в результате взрывов в Киеве и Львове загорелся и пострадал ряд объектов. URA.RU рассказывает главное о последствиях взрывов.
Взрывы в Киеве
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе города загорелись склады. На месте возгорания работают экстренные службы;
- В Святошинском районе Киева упали обломки. Их последствия сейчас уточняются администрацией Киева, говорится в ее посте в telegram-канале;
- Станции киевского метро работают как укрытие, отметил Кличко в telegram-канале;
- В районе военного завода «Артем» в Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев;
- В городе активно работают системы ПВО, сообщил Кличко.
Взрывы в других частях Украины
Львов
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об ударе по «объекту критической инфраструктуры» города. Детали происшествия в своем посте в telegram-канале он приводить не стал, отметив лишь, что жертв в результате происшествия нет. В городе работает ПВО.
Харьков
Утром 29 декабря мэр города Игорь Терехов сообщал о шести взрывах. По его словам, они начались в районе пяти утра по местному времени На данный момент их всего было 22, приводят статистику городские власти. По их данным, в результате ударов по разным районов города есть пострадавшие. Как сообщил глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, повреждено производственное предприятие.
Запорожье
По данным издания «РБК-Украина», взрывы утром были слышны в Запорожье. Информации о повреждениях и пострадавших на данный момент нет.
Днепр
В результате взрывов в нескольких районах города вспыхнули пожары, сообщает «РБК-Украина». Более детальную информацию о разрушениях и пострадавших украинские СМИ не приводят.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о взрывах в Киеве. На момент публикации новости ответ не поступил.
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