Ключевые города Украины подверглись массовой атаке

Взрывы раздались во Львове, Харькове и Черкассах

Во Львове работает ПВО, передает Андрей Садовый Фото: U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Харькове, Львове и Черкассах прогремели взрывы. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе произошло не менее шести взрывов.

«В городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов», — сообщил Терехов. Заявление опубликовал в своем telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе прогремел взрыв. По его словам, на подлете к городу были замечены еще две воздушные цели. Отмечается, что во Львове начала работу система ПВО.

Также были слышны взрывы в городе Черкассы. Об этом сообщили в украинском издании «Зеркало недели».

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Одессе и Одесской области, передает телеканал 360. Также отмечается, что взрывы были слышны в Николаеве.