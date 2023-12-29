Ключевые города Украины подверглись массовой атаке

Взрывы раздались во Львове, Харькове и Черкассах
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Во Львове работает ПВО, передает Андрей Садовый Фото:
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В Харькове, Львове и Черкассах прогремели взрывы. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе произошло не менее шести взрывов.

«В городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов», — сообщил Терехов. Заявление опубликовал в своем telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе прогремел взрыв. По его словам, на подлете к городу были замечены еще две воздушные цели. Отмечается, что во Львове начала работу система ПВО.

Также были слышны взрывы в городе Черкассы. Об этом сообщили в украинском издании «Зеркало недели».

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Одессе и Одесской области, передает телеканал 360. Также отмечается, что взрывы были слышны в Николаеве.

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В Харькове, Львове и Черкассах прогремели взрывы. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе произошло не менее шести взрывов. «В городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов», — сообщил Терехов. Заявление опубликовал в своем telegram-канале. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе прогремел взрыв. По его словам, на подлете к городу были замечены еще две воздушные цели. Отмечается, что во Львове начала работу система ПВО. Также были слышны взрывы в городе Черкассы. Об этом сообщили в украинском издании «Зеркало недели». Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Одессе и Одесской области, передает телеканал 360. Также отмечается, что взрывы были слышны в Николаеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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