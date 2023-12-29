Ключевые города Украины подверглись массовой атаке

В Харькове, Львове и Черкассах прогремели взрывы. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе произошло не менее шести взрывов.
«В городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов», —
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе прогремел взрыв. По его словам, на подлете к городу были замечены еще две воздушные цели. Отмечается, что во Львове начала работу система ПВО.
Также были слышны взрывы в городе Черкассы. Об этом сообщили в украинском издании «Зеркало недели».
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Одессе и Одесской области, передает телеканал 360. Также отмечается, что взрывы были слышны в Николаеве.
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