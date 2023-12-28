28 декабря 2023

Суд отказался выносить приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву

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Приговор Контееву Курган, контеев виктор
По мнению адвоката, причастность Виктора Контеева к преступлениям не доказана Фото:

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. На заседании двое из трех судей заявили о самоотводе. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Колосовский.

«В суде мы доказали, что у нас нет никакого покушения на убийство и нет никакого мошенничества. Причастность Контеева к этим событиям не доказана. Поскольку судьи не могут пересматривать свое же решение, они заявили о самоотводе», — отметил Колосовский.

Контееву вменяют покушение на убийство и мошенничество. Сторона гособвинения считает, что ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 года вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Они пытались убить его. Прокуратура попросила отправить Контеева в колонию на 14 лет.

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В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. На заседании двое из трех судей заявили о самоотводе. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Колосовский. «В суде мы доказали, что у нас нет никакого покушения на убийство и нет никакого мошенничества. Причастность Контеева к этим событиям не доказана. Поскольку судьи не могут пересматривать свое же решение, они заявили о самоотводе», — отметил Колосовский. Контееву вменяют покушение на убийство и мошенничество. Сторона гособвинения считает, что ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 года вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Они пытались убить его. Прокуратура попросила отправить Контеева в колонию на 14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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