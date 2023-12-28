Суд отказался выносить приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. На заседании двое из трех судей заявили о самоотводе. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Колосовский.
«В суде мы доказали, что у нас нет никакого покушения на убийство и нет никакого мошенничества. Причастность Контеева к этим событиям не доказана. Поскольку судьи не могут пересматривать свое же решение, они заявили о самоотводе», — отметил Колосовский.
Контееву вменяют покушение на убийство и мошенничество. Сторона гособвинения считает, что ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 года вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Они пытались убить его. Прокуратура попросила отправить Контеева в колонию на 14 лет.
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