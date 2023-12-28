На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вновь перекрыто движение

Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД ХМАО перекрыли федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск, которую из-за повышенной аварийности называют «трассой смерти». Ограничение движения автомобилей ввели на участке дороги в Нефтеюганском районе с 643 по 696 км. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ с 643 по 696 км в Нефтеюганском районе введено ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД призывают югорчан соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков на трассе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что 26 декабря Госавтоинспекция ХМАО перекрыла движение на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничение коснулось также участка дороги в Нефтеюганском районе.
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