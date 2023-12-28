28 декабря 2023

Пермский стратегический завод заключил миллиардную сделку

Соликамский магниевый завод поставит продукцию на 2 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Сделка была одобрена топ-менеджерами предприятий Фото:

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключил крупную сделку с ООО «Соликамский завод десульфураторов». Акционерное общество в течение 2024 года поставит магний на сумму в два миллиарда рублей.

«Поставщик — ОАО „Соликамский магниевый завод“, покупатель — ООО „Соликамский завод десульфураторов“. Поставка магния магний МГ-90 в слитках. Размер сделки составляет 2 015 335 184 рублей без учета НДС. Срок исполнения обязательств: январь — декабрь 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Оно производит магний, химическую и редкоземельную продукцию — соединения ниобия и тантала. В 2022 году завод по иску Генпрокуратуры РФ перешел в собственность государства. Сейчас его владельцем является госкорпорация «Росатом». ООО «Соликамский завод десульфураторов» занимается производством и продажей цветных металлов. Предприятие в равных долях принадлежит ОАО «СМЗ» и зарегистрированной в Германии фирме «АЛЬМАМЕТ ГМБХ».

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Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключил крупную сделку с ООО «Соликамский завод десульфураторов». Акционерное общество в течение 2024 года поставит магний на сумму в два миллиарда рублей. «Поставщик — ОАО „Соликамский магниевый завод“, покупатель — ООО „Соликамский завод десульфураторов“. Поставка магния магний МГ-90 в слитках. Размер сделки составляет 2 015 335 184 рублей без учета НДС. Срок исполнения обязательств: январь — декабрь 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Оно производит магний, химическую и редкоземельную продукцию — соединения ниобия и тантала. В 2022 году завод по иску Генпрокуратуры РФ перешел в собственность государства. Сейчас его владельцем является госкорпорация «Росатом». ООО «Соликамский завод десульфураторов» занимается производством и продажей цветных металлов. Предприятие в равных долях принадлежит ОАО «СМЗ» и зарегистрированной в Германии фирме «АЛЬМАМЕТ ГМБХ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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