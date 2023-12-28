Пермский стратегический завод заключил миллиардную сделку

Соликамский магниевый завод поставит продукцию на 2 млрд рублей

29 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Сделка была одобрена топ-менеджерами предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключил крупную сделку с ООО «Соликамский завод десульфураторов». Акционерное общество в течение 2024 года поставит магний на сумму в два миллиарда рублей. «Поставщик — ОАО „Соликамский магниевый завод“, покупатель — ООО „Соликамский завод десульфураторов“. Поставка магния магний МГ-90 в слитках. Размер сделки составляет 2 015 335 184 рублей без учета НДС. Срок исполнения обязательств: январь — декабрь 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Оно производит магний, химическую и редкоземельную продукцию — соединения ниобия и тантала. В 2022 году завод по иску Генпрокуратуры РФ перешел в собственность государства. Сейчас его владельцем является госкорпорация «Росатом». ООО «Соликамский завод десульфураторов» занимается производством и продажей цветных металлов. Предприятие в равных долях принадлежит ОАО «СМЗ» и зарегистрированной в Германии фирме «АЛЬМАМЕТ ГМБХ».

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключил крупную сделку с ООО «Соликамский завод десульфураторов». Акционерное общество в течение 2024 года поставит магний на сумму в два миллиарда рублей. «Поставщик — ОАО „Соликамский магниевый завод“, покупатель — ООО „Соликамский завод десульфураторов“. Поставка магния магний МГ-90 в слитках. Размер сделки составляет 2 015 335 184 рублей без учета НДС. Срок исполнения обязательств: январь — декабрь 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Оно производит магний, химическую и редкоземельную продукцию — соединения ниобия и тантала. В 2022 году завод по иску Генпрокуратуры РФ перешел в собственность государства. Сейчас его владельцем является госкорпорация «Росатом». ООО «Соликамский завод десульфураторов» занимается производством и продажей цветных металлов. Предприятие в равных долях принадлежит ОАО «СМЗ» и зарегистрированной в Германии фирме «АЛЬМАМЕТ ГМБХ».