«Росатом» купит акции стратегического прикамского завода по номинальной стоимости

Контрольный пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) передадут госкорпорации «Росатом» по номинальной стоимости ценных бумаг. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Распоряжение правительства. Предать государственной корпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ находящиеся в федеральной собственности 356276 акций СМЗ (Соликамск, Пермский край) по их номинальной стоимости», — указано в документе.
Весной прошлого года Генпрокуратура добилась в суде передачи государству 89,5% акций соликамского завода. В январе 2023 года собственником активов стала госкорпорация «Росатом». Сейчас прокуратура пытается изъять акции у миноритариев, их более 2100 человек.
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