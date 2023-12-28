Тюменские коммунальщики ссорятся из-за долга по контракту

«Водоканал» взыщет с ООО «Тавда Уют» долг за неисполнение договора

29 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Иск ООО «Тюмень Водоканал» к ООО «Тавда Уют» рассмотрит арбитражный суд Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский «Водоканал» намерен судиться с теплоэнергетической компанией «Тавда Уют» из-за ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Об этом сообщает портал системы «Электронное правосудие». «Дело А70-27251/2023, истец — ООО „Тюмень Водоканал“. Ответчик — ООО „Тавда — Уют“, суть иска — гражданское судебное дело. Сумма иска неизвестна, заявление принято, но пока не попало в производство», — сообщает карточка дела на портале. По данным системы СБИС, речь в иске идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, связанным с энергоснабжением. «Водоканал» оценил свои претензии в 1,53 млн рублей. На данный момент у ООО «Тавда — Уют» сложное финансовое положение. В частности, СБИС отмечает высокий риск задержки платежей, отрицательную рентабельность и существенную сумму долгов, которую компания не может оплатить. Ранее URA.RU рассказало, что за последний год к ООО «Тавда — Уют» возникли претензии не только у «Водоканала». Общая стоимость судебных тяжб скандальной компании на данный момент превышает 18 млн рублей.

Тюменский «Водоканал» намерен судиться с теплоэнергетической компанией «Тавда Уют» из-за ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Об этом сообщает портал системы «Электронное правосудие». «Дело А70-27251/2023, истец — ООО „Тюмень Водоканал“. Ответчик — ООО „Тавда — Уют“, суть иска — гражданское судебное дело. Сумма иска неизвестна, заявление принято, но пока не попало в производство», — сообщает карточка дела на портале. По данным системы СБИС, речь в иске идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, связанным с энергоснабжением. «Водоканал» оценил свои претензии в 1,53 млн рублей. На данный момент у ООО «Тавда — Уют» сложное финансовое положение. В частности, СБИС отмечает высокий риск задержки платежей, отрицательную рентабельность и существенную сумму долгов, которую компания не может оплатить. Ранее URA.RU рассказало, что за последний год к ООО «Тавда — Уют» возникли претензии не только у «Водоканала». Общая стоимость судебных тяжб скандальной компании на данный момент превышает 18 млн рублей.