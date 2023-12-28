28 декабря 2023

Тюменские коммунальщики ссорятся из-за долга по контракту

«Водоканал» взыщет с ООО «Тавда Уют» долг за неисполнение договора
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда западно-сибирского округа. Тюмень, арбитражный суд тюменской области
Иск ООО «Тюмень Водоканал» к ООО «Тавда Уют» рассмотрит арбитражный суд Тюменской области Фото:

Тюменский «Водоканал» намерен судиться с теплоэнергетической компанией «Тавда Уют» из-за ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Об этом сообщает портал системы «Электронное правосудие».

«Дело А70-27251/2023, истец — ООО „Тюмень Водоканал“. Ответчик — ООО „Тавда — Уют“, суть иска — гражданское судебное дело. Сумма иска неизвестна, заявление принято, но пока не попало в производство», — сообщает карточка дела на портале.

По данным системы СБИС, речь в иске идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, связанным с энергоснабжением. «Водоканал» оценил свои претензии в 1,53 млн рублей. На данный момент у ООО «Тавда — Уют» сложное финансовое положение. В частности, СБИС отмечает высокий риск задержки платежей, отрицательную рентабельность и существенную сумму долгов, которую компания не может оплатить.

Ранее URA.RU рассказало, что за последний год к ООО «Тавда — Уют» возникли претензии не только у «Водоканала». Общая стоимость судебных тяжб скандальной компании на данный момент превышает 18 млн рублей.

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Тюменский «Водоканал» намерен судиться с теплоэнергетической компанией «Тавда Уют» из-за ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Об этом сообщает портал системы «Электронное правосудие». «Дело А70-27251/2023, истец — ООО „Тюмень Водоканал“. Ответчик — ООО „Тавда — Уют“, суть иска — гражданское судебное дело. Сумма иска неизвестна, заявление принято, но пока не попало в производство», — сообщает карточка дела на портале. По данным системы СБИС, речь в иске идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, связанным с энергоснабжением. «Водоканал» оценил свои претензии в 1,53 млн рублей. На данный момент у ООО «Тавда — Уют» сложное финансовое положение. В частности, СБИС отмечает высокий риск задержки платежей, отрицательную рентабельность и существенную сумму долгов, которую компания не может оплатить. Ранее URA.RU рассказало, что за последний год к ООО «Тавда — Уют» возникли претензии не только у «Водоканала». Общая стоимость судебных тяжб скандальной компании на данный момент превышает 18 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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