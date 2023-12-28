28 декабря 2023

«Дочка» «Роснефти» в ХМАО ищет бурильщиков на зарплату от 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
В ХМАО ищут бурильщиков для строительства скважин на месторождениях «Роснефти» Фото:

Компания «РН-Бурение» — дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. На предприятии агентству сообщили, что нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.

«Требуются сотрудники в буровые бригады: мастера с высшим профессиональным образованием и опытом работы от трех лет, помощники мастера с образованием не ниже среднего специального и пятилетним опытом в бурении. Сотрудникам предлагаем зарплату от 354 тысяч рублей за вахту, полный социальный пакет и ДМС», — рассказал представитель работодателя.

По данным электронного портала для поиска работы, в нефтесервисных предприятиях ХМАО открыто больше трех десятков подобных вакансий. Работодатели готовы платить нефтяникам от 110 тысяч рублей за тридцатидневную вахту.

Ранее URA.RU писало, что компания «Нафтагаз-Бурение» ищет мастеров буровых установок на месторождения ХМАО. Нефтяникам предлагают зарплату от 360 тысяч рублей за месяц.

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Компания «РН-Бурение» — дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. На предприятии агентству сообщили, что нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет. «Требуются сотрудники в буровые бригады: мастера с высшим профессиональным образованием и опытом работы от трех лет, помощники мастера с образованием не ниже среднего специального и пятилетним опытом в бурении. Сотрудникам предлагаем зарплату от 354 тысяч рублей за вахту, полный социальный пакет и ДМС», — рассказал представитель работодателя. По данным электронного портала для поиска работы, в нефтесервисных предприятиях ХМАО открыто больше трех десятков подобных вакансий. Работодатели готовы платить нефтяникам от 110 тысяч рублей за тридцатидневную вахту. Ранее URA.RU писало, что компания «Нафтагаз-Бурение» ищет мастеров буровых установок на месторождения ХМАО. Нефтяникам предлагают зарплату от 360 тысяч рублей за месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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