«Дочка» «Роснефти» в ХМАО ищет бурильщиков на зарплату от 350 тысяч рублей

Компания «РН-Бурение» — дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. На предприятии агентству сообщили, что нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.
«Требуются сотрудники в буровые бригады: мастера с высшим профессиональным образованием и опытом работы от трех лет, помощники мастера с образованием не ниже среднего специального и пятилетним опытом в бурении. Сотрудникам предлагаем зарплату от 354 тысяч рублей за вахту, полный социальный пакет и ДМС», — рассказал представитель работодателя.
По данным электронного портала для поиска работы, в нефтесервисных предприятиях ХМАО открыто больше трех десятков подобных вакансий. Работодатели готовы платить нефтяникам от 110 тысяч рублей за тридцатидневную вахту.
Ранее URA.RU писало, что компания «Нафтагаз-Бурение» ищет мастеров буровых установок на месторождения ХМАО. Нефтяникам предлагают зарплату от 360 тысяч рублей за месяц.
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