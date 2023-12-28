Главного энергетика филиала крупной телекоммуникационной компании задержали в Кургане сотрудники УФСБ региона. Мужчину подозревают в вымогательстве коммерческого подкупа. Возбуждено уголовное дело по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ РФ по Курганской области, сообщили в СУ СК региона.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области главный энергетик Курганского отделения телекоммуникационной компании, задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.7 ст. 204 УК РФ (вымогательство коммерческого подкупа)», — сообщает сайт управления. Задержание провели сотрудники УФСБ.
Мужчину подозревают в том, что он получил от подрядчика один миллион рублей. Энергетик якобы принял работы по установке оборудования для мобильной связи без их фактического проведения. Сотрудники следкома и ФСБ провели выемку документов по делу. Вскоре обвинение будет предъявлено задержанному. Следственные действия продолжаются.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганском предприятии задержали одного из руководителей. Мужчину подозревают в получении денег от подрядчика при поставке инструмента на завод.
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