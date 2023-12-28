28 декабря 2023

В Кургане ФСБ задержала сотрудника крупной компании по делу о подкупе. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В Кургане ФСБ задержала энергетика по делу о подкупе Фото:

Главного энергетика филиала крупной телекоммуникационной компании задержали в Кургане сотрудники УФСБ региона. Мужчину подозревают в вымогательстве коммерческого подкупа. Возбуждено уголовное дело по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ РФ по Курганской области, сообщили в СУ СК региона.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области главный энергетик Курганского отделения телекоммуникационной компании, задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.7 ст. 204 УК РФ (вымогательство коммерческого подкупа)», — сообщает сайт управления. Задержание провели сотрудники УФСБ.

Мужчину подозревают в том, что он получил от подрядчика один миллион рублей. Энергетик якобы принял работы по установке оборудования для мобильной связи без их фактического проведения. Сотрудники следкома и ФСБ провели выемку документов по делу. Вскоре обвинение будет предъявлено задержанному. Следственные действия продолжаются.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском предприятии задержали одного из руководителей. Мужчину подозревают в получении денег от подрядчика при поставке инструмента на завод.

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Главного энергетика филиала крупной телекоммуникационной компании задержали в Кургане сотрудники УФСБ региона. Мужчину подозревают в вымогательстве коммерческого подкупа. Возбуждено уголовное дело по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ РФ по Курганской области, сообщили в СУ СК региона. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области главный энергетик Курганского отделения телекоммуникационной компании, задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.7 ст. 204 УК РФ (вымогательство коммерческого подкупа)», — сообщает сайт управления. Задержание провели сотрудники УФСБ. Мужчину подозревают в том, что он получил от подрядчика один миллион рублей. Энергетик якобы принял работы по установке оборудования для мобильной связи без их фактического проведения. Сотрудники следкома и ФСБ провели выемку документов по делу. Вскоре обвинение будет предъявлено задержанному. Следственные действия продолжаются. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском предприятии задержали одного из руководителей. Мужчину подозревают в получении денег от подрядчика при поставке инструмента на завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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