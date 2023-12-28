28 декабря 2023

В Перми мужчина скончался после падения с Коммунального моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, автомобильный мост
На место происшествия выезжали экстренные службы Фото:

В Перми после падения с Коммунального моста скончался мужчина. Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне, 28 декабря.

«С Коммунального моста упал мужчина», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что случившееся произошло около 19 часов. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В марте в Перми произошел похожий случай. Мужчина упал с Коммунального моста, но остался жив. Спасатели успели оказать горожанину экстренную помощь. Спустя два месяца еще один житель краевой столицы решил спрыгнуть с моста, но его остановил прохожий.

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В Перми после падения с Коммунального моста скончался мужчина. Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне, 28 декабря. «С Коммунального моста упал мужчина», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что случившееся произошло около 19 часов. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В марте в Перми произошел похожий случай. Мужчина упал с Коммунального моста, но остался жив. Спасатели успели оказать горожанину экстренную помощь. Спустя два месяца еще один житель краевой столицы решил спрыгнуть с моста, но его остановил прохожий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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