В Перми мужчина скончался после падения с Коммунального моста

29 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

На место происшествия выезжали экстренные службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми после падения с Коммунального моста скончался мужчина. Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне, 28 декабря. «С Коммунального моста упал мужчина», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что случившееся произошло около 19 часов. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В марте в Перми произошел похожий случай. Мужчина упал с Коммунального моста, но остался жив. Спасатели успели оказать горожанину экстренную помощь. Спустя два месяца еще один житель краевой столицы решил спрыгнуть с моста, но его остановил прохожий.

В Перми после падения с Коммунального моста скончался мужчина. Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне, 28 декабря. «С Коммунального моста упал мужчина», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что случившееся произошло около 19 часов. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В марте в Перми произошел похожий случай. Мужчина упал с Коммунального моста, но остался жив. Спасатели успели оказать горожанину экстренную помощь. Спустя два месяца еще один житель краевой столицы решил спрыгнуть с моста, но его остановил прохожий.