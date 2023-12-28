В Перми мужчина скончался после падения с Коммунального моста

В Перми после падения с Коммунального моста скончался мужчина. Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне, 28 декабря.
«С Коммунального моста упал мужчина», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что случившееся произошло около 19 часов. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В марте в Перми произошел похожий случай. Мужчина упал с Коммунального моста, но остался жив. Спасатели успели оказать горожанину экстренную помощь. Спустя два месяца еще один житель краевой столицы решил спрыгнуть с моста, но его остановил прохожий.
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