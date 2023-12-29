Глава челябинского района получил награду за смелость

Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев 29 декабря получил знак отличия «За смелость и отвагу». Награду Тимофееву вручил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Награду Тимофеев получил за помощь людям в горящем автомобиле в Пластовском районе. 22 июля он возвращался с сельских игр «Золотой колос», проходивших в Сосновском районе и стал свидетелем ДТП. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, а затем въехал в дерево. Тимофеев потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал четверым пострадавшим первую помощь.
Знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» был учрежден в мае 2023 года. Согласно положению, знаком награждаются лица за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и при охране общественного порядка.
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