Глава челябинского района получил награду за смелость

29 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Егор Тимофеев потушил автомобиль и оказал помощь людям, находившимся в салоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев 29 декабря получил знак отличия «За смелость и отвагу». Награду Тимофееву вручил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона. Награду Тимофеев получил за помощь людям в горящем автомобиле в Пластовском районе. 22 июля он возвращался с сельских игр «Золотой колос», проходивших в Сосновском районе и стал свидетелем ДТП. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, а затем въехал в дерево. Тимофеев потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал четверым пострадавшим первую помощь. Знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» был учрежден в мае 2023 года. Согласно положению, знаком награждаются лица за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и при охране общественного порядка.

Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев 29 декабря получил знак отличия «За смелость и отвагу». Награду Тимофееву вручил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона. Награду Тимофеев получил за помощь людям в горящем автомобиле в Пластовском районе. 22 июля он возвращался с сельских игр «Золотой колос», проходивших в Сосновском районе и стал свидетелем ДТП. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, а затем въехал в дерево. Тимофеев потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал четверым пострадавшим первую помощь. Знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» был учрежден в мае 2023 года. Согласно положению, знаком награждаются лица за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и при охране общественного порядка.