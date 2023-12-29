Глава челябинского района получил награду за смелость

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Егор Тимофеев потушил автомобиль и оказал помощь людям, находившимся в салоне Фото:

Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев 29 декабря получил знак отличия «За смелость и отвагу». Награду Тимофееву вручил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Награду Тимофеев получил за помощь людям в горящем автомобиле в Пластовском районе. 22 июля он возвращался с сельских игр «Золотой колос», проходивших в Сосновском районе и стал свидетелем ДТП. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, а затем въехал в дерево. Тимофеев потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал четверым пострадавшим первую помощь.

Знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» был учрежден в мае 2023 года. Согласно положению, знаком награждаются лица за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и при охране общественного порядка.

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Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев 29 декабря получил знак отличия «За смелость и отвагу». Награду Тимофееву вручил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона. Награду Тимофеев получил за помощь людям в горящем автомобиле в Пластовском районе. 22 июля он возвращался с сельских игр «Золотой колос», проходивших в Сосновском районе и стал свидетелем ДТП. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, а затем въехал в дерево. Тимофеев потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал четверым пострадавшим первую помощь. Знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» был учрежден в мае 2023 года. Согласно положению, знаком награждаются лица за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и при охране общественного порядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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