Для жителей окраин Тюмени запустят новый автобус

Для жителей Лугового в сторону Рощино с 9 января запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщает мэрия Тюмени.
«С 9 января 2024 года начинает работать новый маршрут № 61 «Новое Луговое — Аэропорт Рощино», — указано в сообщении ведомства. Движение автобуса будет осуществляться в тестовом режиме до конца января.
В схему движения включаются остановочные пункты аэропорт Рощино, в обоих направлениях, ул. Пасхальная, проезд Купеческий в сторону Новое Луговое, «Новое Луговое», «ул. Осенняя» в сторону аэропорта Рощино. Схему движения автобуса можно отследить в приложении «Тюменский транспорт».
Ранее агентство писало о том, что для жителей СНТ и поселков, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском районе, запустят новый автобус по маршруту «Тюмень — СНТ «Москвичка». Рейс запустят со 2 января.
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