28 декабря 2023

Для жителей окраин Тюмени запустят новый автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автобус начнет курсировать по улицам города с 9 января Фото:

Для жителей Лугового в сторону Рощино с 9 января запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщает мэрия Тюмени.

«С 9 января 2024 года начинает работать новый маршрут № 61 «Новое Луговое — Аэропорт Рощино», — указано в сообщении ведомства. Движение автобуса будет осуществляться в тестовом режиме до конца января.

В схему движения включаются остановочные пункты аэропорт Рощино, в обоих направлениях, ул. Пасхальная, проезд Купеческий в сторону Новое Луговое, «Новое Луговое», «ул. Осенняя» в сторону аэропорта Рощино. Схему движения автобуса можно отследить в приложении «Тюменский транспорт».

Ранее агентство писало о том, что для жителей СНТ и поселков, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском районе, запустят новый автобус по маршруту «Тюмень — СНТ «Москвичка». Рейс запустят со 2 января.

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Для жителей Лугового в сторону Рощино с 9 января запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщает мэрия Тюмени. «С 9 января 2024 года начинает работать новый маршрут № 61 «Новое Луговое — Аэропорт Рощино», — указано в сообщении ведомства. Движение автобуса будет осуществляться в тестовом режиме до конца января. В схему движения включаются остановочные пункты аэропорт Рощино, в обоих направлениях, ул. Пасхальная, проезд Купеческий в сторону Новое Луговое, «Новое Луговое», «ул. Осенняя» в сторону аэропорта Рощино. Схему движения автобуса можно отследить в приложении «Тюменский транспорт». Ранее агентство писало о том, что для жителей СНТ и поселков, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском районе, запустят новый автобус по маршруту «Тюмень — СНТ «Москвичка». Рейс запустят со 2 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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