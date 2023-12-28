28 декабря 2023

В «Магните» назвали причину пустых полок в магазинах Екатеринбурга

«Магнит»: в магазинах Екатеринбурга опустели полки из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит 25 марта. Тюмень, пустые полки, цены на продукты, полки магазина, продукты на полках, продукты в магазине
Из-за снегопада опустели полки в магазинах (архивное фото) Фото:

Трудности с поставкой товаров в магазины Екатеринбурга возникли из-за погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской сети розничных магазинов «Магнит».

«В связи со сложными погодными условиями точечно могут возникать задержки с привозом некоторых категорий продуктов. В настоящее время график привозов восстанавливается, магазины пополняются товаром. Проблем с объемами продукции в распределительном центре нет, их достаточно для обеспечения спроса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне жители Екатеринбурга пожаловались, что полки магазинов опустели в преддверии Нового года. Такую картину горожане наблюдали сразу в нескольких торговых точках города.

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Трудности с поставкой товаров в магазины Екатеринбурга возникли из-за погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской сети розничных магазинов «Магнит». «В связи со сложными погодными условиями точечно могут возникать задержки с привозом некоторых категорий продуктов. В настоящее время график привозов восстанавливается, магазины пополняются товаром. Проблем с объемами продукции в распределительном центре нет, их достаточно для обеспечения спроса», — говорится в сообщении пресс-службы. Накануне жители Екатеринбурга пожаловались, что полки магазинов опустели в преддверии Нового года. Такую картину горожане наблюдали сразу в нескольких торговых точках города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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