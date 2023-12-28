В «Магните» назвали причину пустых полок в магазинах Екатеринбурга

Трудности с поставкой товаров в магазины Екатеринбурга возникли из-за погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской сети розничных магазинов «Магнит».
«В связи со сложными погодными условиями точечно могут возникать задержки с привозом некоторых категорий продуктов. В настоящее время график привозов восстанавливается, магазины пополняются товаром. Проблем с объемами продукции в распределительном центре нет, их достаточно для обеспечения спроса», — говорится в сообщении пресс-службы.
Накануне жители Екатеринбурга пожаловались, что полки магазинов опустели в преддверии Нового года. Такую картину горожане наблюдали сразу в нескольких торговых точках города.
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