Жители поселка в Копейске наняли трактор для того, чтобы съездить за продуктами

29 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Трактор поможет сотням жителем стать ближе к цивилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Кадровик Копейска, города-спутника Челябинска, 29 декабря начали собирать деньги для найма трактора, чтобы расчистить дорогу и съездить за продуктами к новогоднему столу. Они сообщили URA.RU, что желающие выехать из поселка готовы платить по одной тысяче рублей с домовладения. «Еле нашли трактор, все или заняты, или не берут трубку. За четыре часа работы владелец просит 12 тысяч рублей. Скидываемся несколькими улицами, чтобы просто выехать из дома», — рассказал URA.RU Сергей Б. Жители поселка уточнили, что их дороги с начала снегопада, 26 декабря, не чистили от снега, везде глубокая колея. По их словам, в снежной каше буксуют машины даже на полном приводе, а водители легковушек боятся отъезжать от дома. Желающие расчистить дорогу скидываются по одной тысяче рублей для того, чтобы съездить за продуктами и не стать затворниками на все новогодние каникулы. Обильные снегопады в начале недели парализовали движение, магистрали были закрыты для транспорта. Только за 26—27 декабря выпало более месячной нормы осадков.

Жители поселка Кадровик Копейска, города-спутника Челябинска, 29 декабря начали собирать деньги для найма трактора, чтобы расчистить дорогу и съездить за продуктами к новогоднему столу. Они сообщили URA.RU, что желающие выехать из поселка готовы платить по одной тысяче рублей с домовладения. «Еле нашли трактор, все или заняты, или не берут трубку. За четыре часа работы владелец просит 12 тысяч рублей. Скидываемся несколькими улицами, чтобы просто выехать из дома», — рассказал URA.RU Сергей Б. Жители поселка уточнили, что их дороги с начала снегопада, 26 декабря, не чистили от снега, везде глубокая колея. По их словам, в снежной каше буксуют машины даже на полном приводе, а водители легковушек боятся отъезжать от дома. Желающие расчистить дорогу скидываются по одной тысяче рублей для того, чтобы съездить за продуктами и не стать затворниками на все новогодние каникулы. Обильные снегопады в начале недели парализовали движение, магистрали были закрыты для транспорта. Только за 26—27 декабря выпало более месячной нормы осадков.