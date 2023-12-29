Жители поселка в Копейске наняли трактор для того, чтобы съездить за продуктами

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Трактор поможет сотням жителем стать ближе к цивилизации Фото:

Жители поселка Кадровик Копейска, города-спутника Челябинска, 29 декабря начали собирать деньги для найма трактора, чтобы расчистить дорогу и съездить за продуктами к новогоднему столу. Они сообщили URA.RU, что желающие выехать из поселка готовы платить по одной тысяче рублей с домовладения.

«Еле нашли трактор, все или заняты, или не берут трубку. За четыре часа работы владелец просит 12 тысяч рублей. Скидываемся несколькими улицами, чтобы просто выехать из дома», — рассказал URA.RU Сергей Б.

Жители поселка уточнили, что их дороги с начала снегопада, 26 декабря, не чистили от снега, везде глубокая колея. По их словам, в снежной каше буксуют машины даже на полном приводе, а водители легковушек боятся отъезжать от дома. Желающие расчистить дорогу скидываются по одной тысяче рублей для того, чтобы съездить за продуктами и не стать затворниками на все новогодние каникулы.

Обильные снегопады в начале недели парализовали движение, магистрали были закрыты для транспорта. Только за 26—27 декабря выпало более месячной нормы осадков.

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Жители поселка Кадровик Копейска, города-спутника Челябинска, 29 декабря начали собирать деньги для найма трактора, чтобы расчистить дорогу и съездить за продуктами к новогоднему столу. Они сообщили URA.RU, что желающие выехать из поселка готовы платить по одной тысяче рублей с домовладения. «Еле нашли трактор, все или заняты, или не берут трубку. За четыре часа работы владелец просит 12 тысяч рублей. Скидываемся несколькими улицами, чтобы просто выехать из дома», — рассказал URA.RU Сергей Б. Жители поселка уточнили, что их дороги с начала снегопада, 26 декабря, не чистили от снега, везде глубокая колея. По их словам, в снежной каше буксуют машины даже на полном приводе, а водители легковушек боятся отъезжать от дома. Желающие расчистить дорогу скидываются по одной тысяче рублей для того, чтобы съездить за продуктами и не стать затворниками на все новогодние каникулы. Обильные снегопады в начале недели парализовали движение, магистрали были закрыты для транспорта. Только за 26—27 декабря выпало более месячной нормы осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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