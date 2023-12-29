Челябинские власти установили стоимость квадратного метра жилья на 2024 год

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Показатель стоимости жилья будет использоваться для расчета социальных выплат Фото:

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Челябинской области в первом квартале 2024 года составит 80467 рублей. Это следует из постановления минтарифа региона, подписанного 29 декабря.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области и Челябинскому городскому округу на первый квартал 2024 года в размере 80467 рублей. Норма подлежит применению для расчета размеров социальных выплат», — говорится в документе, выложенном на официальном интернет-портале деловой информации.

Этот норматив рассчитывается для граждан, которые получают субсидии и выплаты на приобретение или строительство жилья за счет средств областного бюджета. Это дети-сироты, граждане, расселяемые из ветхоаварийного жилья и другие категории населения. Показатель изменяется четыре раза за год. При расчете показателя использовались данные Росстата о средней цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья за предыдущий квартал. Информация с сайтов объявлений о продаже недвижимости не учитывалась.

До 2023 года стоимость квадратного метра определяли отдельно для каждого муниципалитета. С начала 2023 года стоимость едина для всех муниципалитетов региона. Год назад, в первом квартале 2023 года, она составляла 73773 рубля.

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Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Челябинской области в первом квартале 2024 года составит 80467 рублей. Это следует из постановления минтарифа региона, подписанного 29 декабря. «Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области и Челябинскому городскому округу на первый квартал 2024 года в размере 80467 рублей. Норма подлежит применению для расчета размеров социальных выплат», — говорится в документе, выложенном на официальном интернет-портале деловой информации. Этот норматив рассчитывается для граждан, которые получают субсидии и выплаты на приобретение или строительство жилья за счет средств областного бюджета. Это дети-сироты, граждане, расселяемые из ветхоаварийного жилья и другие категории населения. Показатель изменяется четыре раза за год. При расчете показателя использовались данные Росстата о средней цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья за предыдущий квартал. Информация с сайтов объявлений о продаже недвижимости не учитывалась. До 2023 года стоимость квадратного метра определяли отдельно для каждого муниципалитета. С начала 2023 года стоимость едина для всех муниципалитетов региона. Год назад, в первом квартале 2023 года, она составляла 73773 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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