Шаман сделал политический прогноз по ХМАО на 2024 год

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Югорский шаман предрек региону стабильность Фото:

Югорский шаман из Ханты-Мансийска сделал политический прогноз на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он предрек сохранение поста губернатору Наталье Комаровой после выборов президента России.

«Отставки губернатора в этом году ждать точно не стоит. Она много сделала для Югры, и наша земля ее ценит. Когда придет время отставки, на смену должна прийти женщина. Тогда это принесет Югре благо», — поделился знающий.

Также духи предков поделились с шаманом, что политических потрясений в ближайшее время не будет. По словам шамана, он часто вспоминает время, когда дети народов ханты и манси вынуждены были покидать родные угодья ради учебы в интернатах. «А теперь у нас везде интернет, IT-стойбища, можешь учиться на своей земле. Это все благодаря нашему губернатору», — заявил он.

Ранее URA.RU писало о том, что шаман сделал предсказание о выборах президента России. Он предрек победу Владимиру Путину.

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Югорский шаман из Ханты-Мансийска сделал политический прогноз на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он предрек сохранение поста губернатору Наталье Комаровой после выборов президента России. «Отставки губернатора в этом году ждать точно не стоит. Она много сделала для Югры, и наша земля ее ценит. Когда придет время отставки, на смену должна прийти женщина. Тогда это принесет Югре благо», — поделился знающий. Также духи предков поделились с шаманом, что политических потрясений в ближайшее время не будет. По словам шамана, он часто вспоминает время, когда дети народов ханты и манси вынуждены были покидать родные угодья ради учебы в интернатах. «А теперь у нас везде интернет, IT-стойбища, можешь учиться на своей земле. Это все благодаря нашему губернатору», — заявил он. Ранее URA.RU писало о том, что шаман сделал предсказание о выборах президента России. Он предрек победу Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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