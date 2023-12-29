Шаман сделал политический прогноз по ХМАО на 2024 год

29 декабря 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Югорский шаман предрек региону стабильность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югорский шаман из Ханты-Мансийска сделал политический прогноз на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он предрек сохранение поста губернатору Наталье Комаровой после выборов президента России. «Отставки губернатора в этом году ждать точно не стоит. Она много сделала для Югры, и наша земля ее ценит. Когда придет время отставки, на смену должна прийти женщина. Тогда это принесет Югре благо», — поделился знающий. Также духи предков поделились с шаманом, что политических потрясений в ближайшее время не будет. По словам шамана, он часто вспоминает время, когда дети народов ханты и манси вынуждены были покидать родные угодья ради учебы в интернатах. «А теперь у нас везде интернет, IT-стойбища, можешь учиться на своей земле. Это все благодаря нашему губернатору», — заявил он. Ранее URA.RU писало о том, что шаман сделал предсказание о выборах президента России. Он предрек победу Владимиру Путину.

Югорский шаман из Ханты-Мансийска сделал политический прогноз на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он предрек сохранение поста губернатору Наталье Комаровой после выборов президента России. «Отставки губернатора в этом году ждать точно не стоит. Она много сделала для Югры, и наша земля ее ценит. Когда придет время отставки, на смену должна прийти женщина. Тогда это принесет Югре благо», — поделился знающий. Также духи предков поделились с шаманом, что политических потрясений в ближайшее время не будет. По словам шамана, он часто вспоминает время, когда дети народов ханты и манси вынуждены были покидать родные угодья ради учебы в интернатах. «А теперь у нас везде интернет, IT-стойбища, можешь учиться на своей земле. Это все благодаря нашему губернатору», — заявил он. Ранее URA.RU писало о том, что шаман сделал предсказание о выборах президента России. Он предрек победу Владимиру Путину.