МВД: что будет с водительскими правами, срок действия которых истекает в 2024 году

Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Водительские удостоверения будут продлены автоматически Фото:

Водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах, продлят еще на три года. Об этом сообщает МВД России на своем сайте.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — сообщает министерство. Новое правило затронет водителей, управляющих как личным, так и рабочим транспортом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Просроченные водительские удостоверения будут продлены автоматически.

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Водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах, продлят еще на три года. Об этом сообщает МВД России на своем сайте. «Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — сообщает министерство. Новое правило затронет водителей, управляющих как личным, так и рабочим транспортом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Просроченные водительские удостоверения будут продлены автоматически.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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