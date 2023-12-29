МВД: что будет с водительскими правами, срок действия которых истекает в 2024 году

Водительские удостоверения будут продлены автоматически
Водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах, продлят еще на три года. Об этом сообщает МВД России на своем сайте.
«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — сообщает министерство. Новое правило затронет водителей, управляющих как личным, так и рабочим транспортом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Просроченные водительские удостоверения будут продлены автоматически.
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