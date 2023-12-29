В 2024 году получателей пенсий и выплат ждут изменения

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Клипарт Деньги. Тюмень
Единая цифровая платформа поможет пенсионерам и инвалидам облегчить получение всех необходимых выплат Фото:

В 2024 году в России запустится Единая цифровая платформа, направленная на получателей социальных выплат. В нее будет загружена информация о всех получателях льготной поддержки. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие. Об этом сообщает правительство РФ.

«В РФ будет запущена единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. <…> В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве», — передает правительство в своем telegram-канале.

Отмечается, что новая платформа способна ускорить предоставление мер соцподдержки для нуждающихся. Система также облегчит процесс назначения пенсий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Правительство РФ также обещало помочь участникам одной из льготных групп устроиться на работу. Это участники СВО, получившие инвалидность.

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В 2024 году в России запустится Единая цифровая платформа, направленная на получателей социальных выплат. В нее будет загружена информация о всех получателях льготной поддержки. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие. Об этом сообщает правительство РФ. «В РФ будет запущена единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. <…> В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве», — передает правительство в своем telegram-канале. Отмечается, что новая платформа способна ускорить предоставление мер соцподдержки для нуждающихся. Система также облегчит процесс назначения пенсий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Правительство РФ также обещало помочь участникам одной из льготных групп устроиться на работу. Это участники СВО, получившие инвалидность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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