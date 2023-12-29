В 2024 году получателей пенсий и выплат ждут изменения

В 2024 году в России запустится Единая цифровая платформа, направленная на получателей социальных выплат. В нее будет загружена информация о всех получателях льготной поддержки. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие. Об этом сообщает правительство РФ.
«В РФ будет запущена единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. <…> В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве», — передает
Отмечается, что новая платформа способна ускорить предоставление мер соцподдержки для нуждающихся. Система также облегчит процесс назначения пенсий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Правительство РФ также обещало помочь участникам одной из льготных групп устроиться на работу. Это участники СВО, получившие инвалидность.
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