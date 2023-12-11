Правительство поможет инвалидам и участникам СВО устроиться на работу

11 декабря 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Правительство России разработало программу помощи участникам спецоперации, которые получили инвалидность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники СВО, получившие инвалидность, смогут утроиться на работу при поддержке правительства России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Планом предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников СВО, получивших инвалидность. Во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием», — передает telegram-канал «Правительство России» слова Михаила Мишустина. Новость по теме Какие льготы есть у бойцов СВО и их семей Как сказал Мишустин, теперь участники СВО, получившие инвалидность, не останутся «один на один со своими проблемами». Также меры, которые принимает правительство, помогут военным с ограничениями по здоровью чувствовать себя более самостоятельными. Ранее URA.RU рассказывало, какие военные могут оформить пенсию по инвалидности без подачи заявлений. В Минтруда отметили, что пенсия даже в таком случае будет начисляться с первого дня после признания человеком инвалидом.

Участники СВО, получившие инвалидность, смогут утроиться на работу при поддержке правительства России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Планом предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников СВО, получивших инвалидность. Во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием», — передает telegram-канал «Правительство России» слова Михаила Мишустина. Как сказал Мишустин, теперь участники СВО, получившие инвалидность, не останутся «один на один со своими проблемами». Также меры, которые принимает правительство, помогут военным с ограничениями по здоровью чувствовать себя более самостоятельными. Ранее URA.RU рассказывало, какие военные могут оформить пенсию по инвалидности без подачи заявлений. В Минтруда отметили, что пенсия даже в таком случае будет начисляться с первого дня после признания человеком инвалидом.