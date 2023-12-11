Правительство поможет инвалидам и участникам СВО устроиться на работу

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Стадион "Калининец". Екатеринбург, инвалид, костыли, травма, доступная среда, инвалидность
Правительство России разработало программу помощи участникам спецоперации, которые получили инвалидность Фото:
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Участники СВО, получившие инвалидность, смогут утроиться на работу при поддержке правительства России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Планом предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников СВО, получивших инвалидность. Во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием», — передает telegram-канал «Правительство России» слова Михаила Мишустина.

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Как сказал Мишустин, теперь участники СВО, получившие инвалидность, не останутся «один на один со своими проблемами». Также меры, которые принимает правительство, помогут военным с ограничениями по здоровью чувствовать себя более самостоятельными.

Ранее URA.RU рассказывало, какие военные могут оформить пенсию по инвалидности без подачи заявлений. В Минтруда отметили, что пенсия даже в таком случае будет начисляться с первого дня после признания человеком инвалидом.

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Участники СВО, получившие инвалидность, смогут утроиться на работу при поддержке правительства России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Планом предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников СВО, получивших инвалидность. Во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием», — передает telegram-канал «Правительство России» слова Михаила Мишустина. Как сказал Мишустин, теперь участники СВО, получившие инвалидность, не останутся «один на один со своими проблемами». Также меры, которые принимает правительство, помогут военным с ограничениями по здоровью чувствовать себя более самостоятельными. Ранее URA.RU рассказывало, какие военные могут оформить пенсию по инвалидности без подачи заявлений. В Минтруда отметили, что пенсия даже в таком случае будет начисляться с первого дня после признания человеком инвалидом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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