Некоторые больницы Кургана будут принимать пациентов 3,4,5,6 и 8 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Курганской области смогут обратиться за медицинской помощью в больницы и поликлиники в праздничные дни 3,4,5 и 6 января. График работы медицинских учреждений опубликован на сайте департамента здравоохранения Курганской области, а также на сайтах и в группах больниц в соцсетях.

«Поликлиническое отделение Курганского областного онкологического диспансера работает 3 и 5 января 2024 года с 8:00 до 15:00 часов. При обращении необходимо иметь направление на консультацию из Центра амбулаторной поликлинической помощи. Плановый прием пациентов поликлиники возобновится с 9 января с 7:30 часов», — предупреждает областной онкологический диспансер.

Курганские поликлиники №1 и №2, согласно графику, будут работать 3,4 и 6 января с 8:00 до 15:00 часов. По такому же графику будет работать Курганская областная больница №2 (и филиалы в Белозерке и Варгашах), Курганская детская поликлиника, Шадринская городская больница.

Пациенты с температурой смогут обратиться к врачам в кабинеты-фильтры в центральных районных больницах и межрайонных больницах ежедневно с 1 по 8 января с 8:00 до 15:00 часов. Бригады неотложной помощи в поликлиниках для пациентов с подозрением на инфекционную патологию будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 часов. Неотложную помощь людям с хроническими неинфекционными заболеваниями медики окажут с 3 по 6 января, а также 8 января с 8:00 до 20:00. Подробнее график работы медицинских учреждений можно посмотреть здесь.

Фото: Курганский областной онкологический диспансер