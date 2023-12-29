На Украине ужаснулись от российского удара

Полковник СБУ в отставке Стариков: Россия ударила по украинским базам и складам
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, инженеры, авиационный комплекс, блок неуправляемых ракет
Украина лишилась западного вооружения на миллионные суммы, отметил Олег Стариков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированные российские удары по Украине за последнюю неделю ужаснули украинских военных. Они отметили многомиллиардные потери из-за уничтожения техники и военных объектов. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«С помощью воздушной операции они [ВС РФ] добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям. <…> Ракета, стоящая два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов», — рассказал Олег Стариков в эфире youtube-каналу «Да, это так». Полковник в отставке обозначил, что РФ ударяли по авиационным базам и складам с западным вооружением и украинские потери исчислялись миллиардами.

В Минобороны РФ подтвердили российские удары по Украине за последнюю неделю. В ведомстве подчеркнули, что РФ совершила более 50 групповых ударов.

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Массированные российские удары по Украине за последнюю неделю ужаснули украинских военных. Они отметили многомиллиардные потери из-за уничтожения техники и военных объектов. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. «С помощью воздушной операции они [ВС РФ] добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям. <…> Ракета, стоящая два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов», — рассказал Олег Стариков в эфире youtube-каналу «Да, это так». Полковник в отставке обозначил, что РФ ударяли по авиационным базам и складам с западным вооружением и украинские потери исчислялись миллиардами. В Минобороны РФ подтвердили российские удары по Украине за последнюю неделю. В ведомстве подчеркнули, что РФ совершила более 50 групповых ударов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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