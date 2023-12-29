На Украине ужаснулись от российского удара

Массированные российские удары по Украине за последнюю неделю ужаснули украинских военных. Они отметили многомиллиардные потери из-за уничтожения техники и военных объектов. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.
«С помощью воздушной операции они [ВС РФ] добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям. <…> Ракета, стоящая два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов», — рассказал Олег Стариков в эфире youtube-каналу «Да, это так». Полковник в отставке обозначил, что РФ ударяли по авиационным базам и складам с западным вооружением и украинские потери исчислялись миллиардами.
В Минобороны РФ подтвердили российские удары по Украине за последнюю неделю. В ведомстве подчеркнули, что РФ совершила более 50 групповых ударов.
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