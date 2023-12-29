В мире Украина На Украине ужаснулись от российского удара Полковник СБУ в отставке Стариков: Россия ударила по украинским базам и складам 29 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 + Украина лишилась западного вооружения на миллионные суммы, отметил Олег Стариков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массированные российские удары по Украине за последнюю неделю ужаснули украинских военных. Они отметили многомиллиардные потери из-за уничтожения техники и военных объектов. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. «С помощью воздушной операции они [ВС РФ] добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям. <…> Ракета, стоящая два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов», — рассказал Олег Стариков в эфире youtube-каналу «Да, это так». Полковник в отставке обозначил, что РФ ударяли по авиационным базам и складам с западным вооружением и украинские потери исчислялись миллиардами. В Минобороны РФ подтвердили российские удары по Украине за последнюю неделю. В ведомстве подчеркнули, что РФ совершила более 50 групповых ударов. Массированные российские удары по Украине за последнюю неделю ужаснули украинских военных. Они отметили многомиллиардные потери из-за уничтожения техники и военных объектов. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. «С помощью воздушной операции они [ВС РФ] добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям. <…> Ракета, стоящая два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов», — рассказал Олег Стариков в эфире youtube-каналу «Да, это так». Полковник в отставке обозначил, что РФ ударяли по авиационным базам и складам с западным вооружением и украинские потери исчислялись миллиардами. В Минобороны РФ подтвердили российские удары по Украине за последнюю неделю. В ведомстве подчеркнули, что РФ совершила более 50 групповых ударов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям