Зеленский посетил Авдеевку, которую собрался сдавать Залужный

29 декабря 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Зеленский наградил бойцов ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что побывал в Авдеевке (ДНР). Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что этот город ВСУ могут сдать России уже через несколько месяцев. «Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта», — заявил Зеленский. Он также рассказал, что вручил награды бойцам ВСУ. Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ сообщал, что Киев может сдать Авдеевку уже через два-три месяца. А украинские солдаты заявляли, что не могут сражаться там из-за плотного огня ВС РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что побывал в Авдеевке (ДНР). Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что этот город ВСУ могут сдать России уже через несколько месяцев. «Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта», — заявил Зеленский. Он также рассказал, что вручил награды бойцам ВСУ. Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ сообщал, что Киев может сдать Авдеевку уже через два-три месяца. А украинские солдаты заявляли, что не могут сражаться там из-за плотного огня ВС РФ.