Зеленский посетил Авдеевку, которую собрался сдавать Залужный

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Зеленский наградил бойцов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что побывал в Авдеевке (ДНР). Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что этот город ВСУ могут сдать России уже через несколько месяцев.

«Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта», — заявил Зеленский. Он также рассказал, что вручил награды бойцам ВСУ.

Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ сообщал, что Киев может сдать Авдеевку уже через два-три месяца. А украинские солдаты заявляли, что не могут сражаться там из-за плотного огня ВС РФ.

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что побывал в Авдеевке (ДНР). Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что этот город ВСУ могут сдать России уже через несколько месяцев. «Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта», — заявил Зеленский. Он также рассказал, что вручил награды бойцам ВСУ. Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ сообщал, что Киев может сдать Авдеевку уже через два-три месяца. А украинские солдаты заявляли, что не могут сражаться там из-за плотного огня ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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