Залужный допустил оставление Авдеевки через два-три месяца

26 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

ВСУ могут сдать Авдеевку уже через два-три месяца. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ. «Что касается ведения боевых действий около Авдеевки… [Российские войска] через два-три месяца могут там сделать то, что произошло с Бахмутом. [Мы] будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил», — сказал Залужный. Его слова приводит ТАСС. Главком ВСУ подчеркнул, что, если сил у ВСУ будет недостаточно, командование примет решение «сохранять людей». Авдеевка считается одним из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Солдаты ВСУ уже заявляли иностранным СМИ, что не могут сражаться здесь из-за плотного огня ВС РФ. Ранее российские войска освободили Марьинку, что дало ВС РФ перспективы для дальнейшего наступления.