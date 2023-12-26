Залужный допустил оставление Авдеевки через два-три месяца

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Залужный не выглядит оптимистом в отношении сохранения Авдеевки Фото:
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ВСУ могут сдать Авдеевку уже через два-три месяца. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ.

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«Что касается ведения боевых действий около Авдеевки… [Российские войска] через два-три месяца могут там сделать то, что произошло с Бахмутом. [Мы] будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил», — сказал Залужный. Его слова приводит ТАСС. Главком ВСУ подчеркнул, что, если сил у ВСУ будет недостаточно, командование примет решение «сохранять людей».

Авдеевка считается одним из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Солдаты ВСУ уже заявляли иностранным СМИ, что не могут сражаться здесь из-за плотного огня ВС РФ. Ранее российские войска освободили Марьинку, что дало ВС РФ перспективы для дальнейшего наступления.

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ВСУ могут сдать Авдеевку уже через два-три месяца. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ. «Что касается ведения боевых действий около Авдеевки… [Российские войска] через два-три месяца могут там сделать то, что произошло с Бахмутом. [Мы] будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил», — сказал Залужный. Его слова приводит ТАСС. Главком ВСУ подчеркнул, что, если сил у ВСУ будет недостаточно, командование примет решение «сохранять людей». Авдеевка считается одним из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Солдаты ВСУ уже заявляли иностранным СМИ, что не могут сражаться здесь из-за плотного огня ВС РФ. Ранее российские войска освободили Марьинку, что дало ВС РФ перспективы для дальнейшего наступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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