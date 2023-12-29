Общество Образование Школьникам не разрешат использовать калькуляторы на ОГЭ по математике 30 декабря 2023 в 00:10 Размер текста - 17 + Ранее в демоверсиях ОГЭ разрешалось использование калькуляторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году не разрешили использовать калькуляторы. Использование устройства не предусмотрено правилами проведения экзамена. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения <…> по математике — линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», — говорится в сообщении. Калькулятор не попал в список допустимых предметов. Согласно опубликованным ранее демоверсиям ОГЭ по математике, школьникам можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости уточнял, что окончательное решение по этому вопросу не приято. Зимой 2023 года Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, которые вступили в силу в сентябре 2023 года. Подробнее об изменениях — в материале URA.RU. На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году не разрешили использовать калькуляторы. Использование устройства не предусмотрено правилами проведения экзамена. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения <…> по математике — линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», — говорится в сообщении. Калькулятор не попал в список допустимых предметов. Согласно опубликованным ранее демоверсиям ОГЭ по математике, школьникам можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости уточнял, что окончательное решение по этому вопросу не приято. Зимой 2023 года Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, которые вступили в силу в сентябре 2023 года. Подробнее об изменениях — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям