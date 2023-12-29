Школьникам не разрешат использовать калькуляторы на ОГЭ по математике

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году не разрешили использовать калькуляторы. Использование устройства не предусмотрено правилами проведения экзамена. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения <…> по математике — линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», —
Согласно опубликованным ранее демоверсиям ОГЭ по математике, школьникам можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости уточнял, что окончательное решение по этому вопросу не приято.
Зимой 2023 года Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, которые вступили в силу в сентябре 2023 года. Подробнее об изменениях — в материале URA.RU.
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