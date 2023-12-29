29 декабря 2023

Школьникам не разрешат использовать калькуляторы на ОГЭ по математике

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
Ранее в демоверсиях ОГЭ разрешалось использование калькуляторов Фото:

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году не разрешили использовать калькуляторы. Использование устройства не предусмотрено правилами проведения экзамена. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения <…> по математике — линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», — говорится в сообщении. Калькулятор не попал в список допустимых предметов.

Согласно опубликованным ранее демоверсиям ОГЭ по математике, школьникам можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости уточнял, что окончательное решение по этому вопросу не приято.

Зимой 2023 года Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, которые вступили в силу в сентябре 2023 года. Подробнее об изменениях — в материале URA.RU.

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На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году не разрешили использовать калькуляторы. Использование устройства не предусмотрено правилами проведения экзамена. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения <…> по математике — линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», — говорится в сообщении. Калькулятор не попал в список допустимых предметов. Согласно опубликованным ранее демоверсиям ОГЭ по математике, школьникам можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости уточнял, что окончательное решение по этому вопросу не приято. Зимой 2023 года Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, которые вступили в силу в сентябре 2023 года. Подробнее об изменениях — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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